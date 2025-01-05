不該將他們貶低成「公司奴隸」！ 三星電子前執行長：我選擇特別照顧上班族

這世上明明還有創業者和獨資經營者，我卻選擇特別照顧上班族，原因就在於他們往往不明白自己對個人、公司，乃至於國家經濟有多重要。

我們不該將上班族貶低成「公司奴隸」「薪水奴隸」，他們是一群勤勉不懈、竭盡全力過活，值得我們敬佩的人。

（本文出自《執行長，請問什麼是工作？》 身為一個前輩，我希望自己能幫助這些後輩，讓他們成為可敬的專業人士，在業界長長久久。

抱持著這樣的期待與想法，讓我最近的思緒愈來愈清晰。儘管不知道結局如何，我仍然想做些什麼。

對於仍是職場人的我來說，做出第一次嘗試，已帶給我很大的力量。

以我的經驗來說，只待過一家公司稍嫌可惜，不過也令我引以為傲。一直待在同一個職場，工作經驗固然顯得狹隘，卻也更有深度。

我的勤勞與誠懇來自父親真傳，我的智慧與體貼源自於母親。他們兩位都是很好的人。

父親很少大聲說話，曾有一次是在我上小學時，抗議隔壁增建導致我們家採光變差的時候。他生氣是為了替家人發聲，但不曾對家人動怒。

即便我從父母身上承襲了優秀的基因，卻沒有成為和他們一樣好的人。

（本文出自《執行長，請問什麼是工作？》 作者：高東真 譯者：Loui )