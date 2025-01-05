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20至30歲的人如何培養真正的自尊感？南韓三星電子前高層教「養成方法」

聯合新聞網／ 樂金文化
高東真（Koh Dong-jin）。歐新社
高東真（Koh Dong-jin）。歐新社

第九，關照有困難或力有未逮的人，並珍惜自己的後輩

我們應該從踏入社會那一刻起，習慣關照條件不如自己的人，哪怕是一點點的心意也好。

如果當下的情況不允許，至少要抱持著有朝一日我一定要做到的心態才行。無論是韓國，還是世界各地的低度開發國家都好。要知道，金錢原本就是流動的東西，不會靜止不動。

（本文出自《執行長，請問什麼是工作？》
（本文出自《執行長，請問什麼是工作？》
此外，雖然每個人一開始都是後輩，但遲早都會成為前輩，故要經常思考自己能為後輩做什麼。但願各位可以成為自己新人時期希望遇到的前輩。

第十，人生只有一次，活出有尊嚴又美好的人生吧

自尊感是一種尊重個人品格及自我尊重的心態。現在經常犯錯也無所謂，從錯誤中學習就好。

這樣一來，錯誤就會成為你成長與發展的動力，拿自己和別人比較時，不會讓你產生自尊感低落。

自尊感只能憑藉個人的苦惱與思考來養成。二十多歲至三十多歲的人若要培養真正的自尊感，可以透過閱讀、與優秀人才交流的方式。請記住，自尊感一定要靠自己養成，別人無法幫你。

人生只有一次。許多哲學家引用過這句話：Memento mori。意思是，記得你終將一死。人生之所以有價值，是因為有限。難道不該好好度過有限的人生嗎？

成為上班族後，或許會變得很忙碌。不過，我希望各位每年至少回顧一次，看看自己這一年來是否完成了去年建立的目標、有沒有進一步成長，然後建立更美好的人生計畫。

有時候，我們或許會因為事情不順或毫無成就而感到難過，可是能怎麼辦呢？這就是人生。你必須把它視為過程，堅定決心繼續向前。我相信，那就是成長之道。

這就是我希望各位能銘記在心的十件事。

（本文出自《執行長，請問什麼是工作？》 作者：高東真 譯者：Loui )

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