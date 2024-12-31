想收！他分享「絕美稀有台幣紙鈔」掀大型回憶殺：餅乾有送過

今天就要跨年準備迎接2025年了，隨之而來的農曆新年不少民眾也會換新鈔用來包紅包，但目前市面上流通率較高的鈔票多為100、500、1000元，有網友就在Dcard上分享稀有的台幣，除了200元紙鈔和2000元紙鈔外，還有20元硬幣和50元塑膠鈔票，引起不少人議論。

原po指出，200元及2000元的紙鈔好像不算非常少見，ATM就領得到，但「20元硬幣和50元塑膠鈔票真的很少見，在台灣生活了20年也只都各拿過1次而已」。

貼文一出，不少人留言「50元紙鈔，第一次看到」、「上次看到阿公收藏的紙鈔，可惜10元的不見了」、「50元好像是紀念鈔，當年入手，是我國中」、「以前多力多滋有抽錢，裡面就是放50元鈔，那時候很好中，買5包中3張，想說餅乾等於免費吃，早知道當時候不要亂花」。

「超酷欸，想收集」、「我朋友國中時，在飲料販賣機下撿到3個20元，用50的價格賣掉了」、「那個50元我有好幾張！以前爸媽給的一直沒用」、「剛發行時滿常見的，幣種太多，商家收錢不方便沒很普及，增值空間小」。

至於20元硬幣，有網友表示小時候很常拿到，但不知從什麼時候開始就沒拿過了，其他人則解釋「因為20元硬幣那時候剛發行比較有在流通，後來很多店家不喜歡收，因為覺得很麻煩加上不知道怎麼分辨真偽，所以當年發行的那些幾乎都被收藏起來，很少拿出來花」。

事實上，50元紙鈔為中央銀行發行的紀念性流通鈔券，根據央行網站指出，為紀念國家重大慶典、節日，舉辦著名國際性活動或國家其他特殊紀念事蹟等主題，依據「金銀幣及紀念性券幣發行辦法」發行有面額、且具流通性質的紀念性流通鈔券。

央行曾發行20元硬幣，正面為原住民抗日英雄莫那魯道，反面為蘭嶼達悟族拼板舟的圖案。聯合報系資料照／記者徐兆玄攝影

200元紙鈔。聯合報系資料照

50元塑膠紙鈔。聯合報系資料照