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資產成長不少…但生活差不多甚至還更省了一點！ 切老：有蘋果股票但沒買過iPhone給自己

聯合新聞網／ 切老滾雪球
iPhone示意圖／Ingimage。
iPhone示意圖／Ingimage。

雖然今年的資產增長不少，但我的生活方式好像還是差不多，沒有特別的改變，有些事甚至還更省一點...

我手上最常戴的是不到1000元的小米手環

出門時腳上穿的是700元的普利司通休閒鞋

跑步時腳上穿的是全家福買的600元運動

平時穿的是Net買的襯衫和Uniqlo買的長褲

最常穿的外套是迪卡儂買的連帽運動夾克

理髮都是去100元理髮店

騎的機車是表弟在台中讀完大學後不要的迪爵機車（年齡已經超過20年了）

開的是十一年前買的80多萬的CRV（還久久才自己洗車一次）

住的是超過40年的老房子，家具也都是環中路買的平價家具

手機是兩年前店家清庫存的Pixel手機（還是我過去十年來第一次買新手機）

就算有蘋果股票，我也沒給自己買過iPhone或iPad，使用的AirPod還是朋友好心送的...

真的有多一點的改變是旅遊時會住好一點的旅館，吃美食時更敢花一點，這些小確幸就已經夠我感到滿足了。我最大的樂趣還是研究股票和看著股票資產慢慢長大...

當資產越來越大時，我想自己還是要開始思考做一些改變，但我可能還是改不了省錢的習慣，對我來說很多事物真的夠用就好了，需不需要升級更高的檔次不是很重要。

如果真的會有比較大的改變應該會是未來規劃家庭旅遊時的預算和方式，這應該是我覺得最值得投入更多預算的生活體驗了。

◎本文內容已獲 切老滾雪球 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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