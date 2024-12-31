資產成長不少…但生活差不多甚至還更省了一點！ 切老：有蘋果股票但沒買過iPhone給自己

雖然今年的資產增長不少，但我的生活方式好像還是差不多，沒有特別的改變，有些事甚至還更省一點...

出門時腳上穿的是700元的普利司通休閒鞋

跑步時腳上穿的是全家福買的600元運動鞋

平時穿的是Net買的襯衫和Uniqlo買的長褲

最常穿的外套是迪卡儂買的連帽運動夾克

理髮都是去100元理髮店

騎的機車是表弟在台中讀完大學後不要的迪爵機車（年齡已經超過20年了）

開的是十一年前買的80多萬的CRV（還久久才自己洗車一次）

住的是超過40年的老房子，家具也都是環中路買的平價家具

手機是兩年前店家清庫存的Pixel手機（還是我過去十年來第一次買新手機）

就算有蘋果股票，我也沒給自己買過iPhone或iPad，使用的AirPod還是朋友好心送的...