打擊好大！南韓三星電子前CEO失左耳聽力 Galaxy Note7停產

我在二○一五年晉升執行長，站上這個位置的過程並不容易。二○○六年，我失去左耳聽力，面臨了人生中最大的關卡之一；二○一六年的「Galaxy Note7」停產事件更是動搖我過去所有努力。然而，數不盡的危機亦代表著數不盡的機會。

或許是因為大家常掛在嘴邊，「危機即轉機」這句話聽起來特別老套。不過，要是換個角度想呢？大家之所以老是強調這句話，莫不是因為它確實很重要嗎？每當我想放棄一件事時，我都會不斷自問：「高東真，你現在要放棄了嗎？你敢保證不會後悔嗎？你真的只能做到這樣嗎？」

（本文出自《執行長，請問什麼是工作？》 一旦做決定，我就不會回頭。下定決心的那一刻起，該做的只有：「繼續前進」。假如我有一天因故辭去三星的工作，我應該不會後悔，因為我那麼做，肯定有我的理由。失去聽力後，內人勸我離職，但我選擇留下來。在那以後，我又工作了十七年。

辭去代表董事、改任顧問後，我仍時常問自己未來想做什麼、覺得哪些事情重要。

接著，我的心裡有了答案。我應該為我最害怕的存在──我的後輩們──做點什麼。三星有很多出色的員工，其中比我資淺，能力卻強過我的員工大有人在。因此，我總是抱著謙卑的心情聽他們發言。傾聽他們所說，方能接觸、學習新事物與大眾想要的東西。對我而言，他們是我的老師。

我也開始在公司內部溝通平台留言，我必須知道他們在想什麼，對什麼感到好奇，才有辦法與他們對話。進行線上聊天後，我不僅成功和直屬後輩交流，也獲得了與新人們溝通的機會。

當時，我的時間剛好比較自由，於是決定親自和他們碰面。在那一年多的日子裡，我每星期都會舉辦一至兩次的座談會，與新進人員對話。此外，我也會安排時間和想要找我諮詢的後輩會談，依我的經驗給予建議。

這本書彙整了我們當時的問答紀錄，同時撇除私人提問，針對因時間限制而過於簡短的回答進行補充。

老實說，我一開始沒有寫書的打算，不過在我二○二二年八月前往美國出差的途中，讀著人資部門整理的摘要時，卻突然閃過了這樣的念頭，「我何不把這些對後輩的職場建議，整理成一本書呢？」我想，其他的上班族應該也有類似的煩惱吧。

我其實很緊張。三星員工必然知道我這個人，由於清楚我的背景，自然會認真聽我說話。然而，我很擔心這些內容無法好好傳達給三星以外的人。

儘管如此，我依然出版了這本書，因為我想在自己的第二人生進行各種嘗試，指引人們在職場中取得成功。

（本文出自《執行長，請問什麼是工作？》 作者：高東真 譯者：Loui )