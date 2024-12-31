職場上的忙非必要能拒絕就別幫！老鳥：好心換來的是質疑而非感謝

沒事別亂幫忙 好心通常沒好報！

職場幫忙的二原則

這也是發生在展覽的故事。

同公司不同品牌一起參展同一個展覽，兩品牌的攤位比鄰而立。

負責A品牌的小帆中途有廠商來訪需要離場，特別協商負責B品牌的樂樂幫她顧一下攤位。

「這很簡單啦，業務同仁會前來拿送給他們客戶的贈品，你只要幫我發禮物袋給業務同仁，並且在表格上登記他們的姓名以及數量就好。」

經不起小帆一再地拜託，樂樂只好勉為其難地答應，並在業務同仁前來領取贈品之後，很認真的一筆一筆紀錄。

「怎麼被領走了那麼多贈品？」小帆回到攤位之後，看到領贈品名單之後，一開口不是感謝，而是質疑。

「數量都沒有好好管控！你應該要先核對名單啊！」小帆口中有幾分的怨懟。

樂樂覺得真的是好心當作驢肝肺！

一來，小帆根本沒有給他所謂的名單。再者，樂樂所有的發放方式，完全是按照小帆所交代的。

結果，現在發現贈品數量發放的過快，反而卻將錯推到樂樂身上。

職場上的忙，非必要能不幫就不幫，尤其是不清楚對方個性，而事件又牽涉到有價物品時。即使不得不幫，也要想辦法讓對方多一些感謝。

這裡有幾個拒絕與接受的原則，分享給大家。

拒絕別人的請求，一定要乾淨利落，不拖泥帶水。讓對方相信你無能為力，沒有任何轉圜的空間，減少對方怨懟的機會。

接受別人請求而幫忙則剛好相反，盡量不要第一時間一口就答應，才不致讓對方覺得這忙對你而言，不過是無舉足輕重的隨手之勞。最好是狀似再三思考，硬是幫了這個忙，讓對方相信你在千難萬難之下，仍然願意幫忙，才能多少有些感謝之意。

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