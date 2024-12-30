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洗車從800漲到近1500元…轉自助動手洗！ 雨果：打蠟還是多花錢給專業的處理好了

聯合新聞網／ 雨果的投資理財生活觀
洗車示意圖／Ingimage。
洗車示意圖／Ingimage。

「自助洗車記」

在澳洲時，習慣在自家車庫前洗車，但回台灣後沒有這個空間，所以就去洗車場洗車打蠟，自己也樂得輕鬆。過往洗車加打蠟要800塊，覺得這個錢省時省力值得花，幹嘛自己花一兩個小時洗車，所以每隔一兩個月就會去洗車打蠟。

幾年後，突然各洗車場的洗車打蠟價位都來到1400～1500塊，一開始真的捨不得花這筆錢，一次性漲幅太高了，可是自己又懶得去自助洗車打蠟（自己打蠟真的很累），於是接受了市場行情就是這樣，這筆錢還是得花，只是洗車頻率減少了。

今年發現住家附近洗車的費用又調高了，原本1400塊的價位變成2800塊，服務內容一模一樣，只有先花1萬多塊加入會員後，洗車才會變900塊。這種方式對於不常洗車的我實在是無法接受，於是洗車的頻率就又更少了。

今天去保養廠做完定期保養，看車子已經累積一層灰塵，受不了，決定保養完後找附近的自助洗車廠自己洗一洗，至少把灰塵沖掉也好。

第一次自己去自助洗車場洗車，心裡的盤算是，先用高壓水槍把車子沖乾淨，再用風槍把車子吹乾，剩下沒完全乾的部分用抹布擦一擦就好了。

到了自助洗車廠停好車後，先研究一下有哪些功能可以用。看到一個低壓水，我覺得是水壓比較低的水槍，感覺先用這個就好了。投幣按鈕後，看到機器下面的水管開始出水，甚麼！這就是低壓水！

一時間還反應不過來，就看著水狂漏，想到要拿旁邊的水桶來接水，這時只接到了大概不到1/5一桶的水。原來這叫做低壓水…也是，總是要有水洗毛巾甚麼的。

現在我知道了，想沖車子要直接用高壓水。於是我再投幣使用高壓水，高壓水有限秒數，沖水時滿緊張的，秒數數完剛好整台車沖過一遍。正打算接著用風槍把水吹乾時，發現車子上的水是髒的，原來高壓水無法把車身上的沙塵沖掉啊！

於是只能認命的拿起抹布開始將車子整個擦過一遍，然後再投幣一次，用高壓水把車子再沖洗一遍。沖洗完準備用風槍把車身吹乾，使用風槍吹車頂與玻璃時才發現，原來這風這麼小，根本無法大面積把水吹走，只能吹吹車門縫隙。

原本腦裡的計畫就這樣破滅了，只能再拿起抹布把車身盡量擦乾。第一次的自助洗車經驗並不如預期那麼理想，浪費了一兩道程序，不過至少把車身擦洗乾淨，自己也冒了一些汗。

洗車打蠟原本只要800塊，當時覺得花自己的時間去洗車不划算。漲到1400塊後就減少了去洗車場洗車的頻率，現在漲到2800塊，花70塊去自助洗車場洗車就開始有了它的經濟價值了。

不過我還是懶得自己打蠟，想打蠟跟室內清潔，還是多花些錢去給專業的處理好了。

◎本文內容已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

抹布 理財

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