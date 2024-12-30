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把東亞文化的韌性與穩定發揮到極致！輝達30多年僅大規模裁員一次

聯合新聞網／ 三采文化
輝達CEO黃仁勳。路透
輝達CEO黃仁勳。路透

輝達成功融合了矽谷的創新精神和東亞企業穩定性的特質。扁平化組織、開放的資訊交流、誠實溝通，以及重視員工的自主性等，是典型的矽谷特色。相反地，不輕易裁員，鼓勵長期任職等，則是東亞企業的典型風格。

自創業以來，30 多年間，他們僅在 2008 年金融危機期間進行過一次大規模裁員（當時裁減了 350 人，約占全球員工的 6.5%）。在以高頻跳槽和裁員聞名的矽谷，輝達被視為就業穩定性最高的企業之一。

目前，黃仁勳的兒子和女兒也在輝達工作。這兩位在外累積經驗的子女幾年前加入公司成為員工，雖然他們是否會接替黃仁勳經營輝達尚未確定，但這種做法也與東亞企業相似。

結合矽谷與東亞特質的文化血液

矽谷以其先進的企業文化聞名全球。從新創企業到科技巨擘，普遍存在著鼓勵員工自主性、勇於挑戰、容許失敗的風氣。而輝達仍從其中脫穎而出，被認為是矽谷最具特色的企業文化代表之一。

（本文出自《NVIDIA輝達之道》
（本文出自《NVIDIA輝達之道》
黃仁勳解釋道：「在輝達，資訊平等是我們的基石。」在常規企業中，資訊往往隨著職級攀升而累積，以致成為權力的來源。然而，輝達顛覆了這一慣例。

無論是專案經理還是團隊成員，只要參與該專案，都能全面掌握相關資訊。這種理念也體現在公司的會議文化中，他們傾向於舉行全體成員參與的會議，而非封閉式的一對一會談。

一位在輝達工作的韓籍工程師分享道：「資訊的高度透明，使得公司內部難以形成資訊霸權。因此，管理層對員工的控制力相對有限。」

這種扁平化的組織結構促進了以專案為中心的團隊組建模式。員工有機會申請參與自己感興趣的專案，這不僅提高了工作效率，也大幅提升了員工滿意度。

專案導向的運作模式使領導者的招募能力變得至關重要。那些善於幫助團隊成員、而非推諉工作或互相攻訐的專案經理人，當然更受歡迎，也更容易吸引優秀人才加入團隊。這種良性循環在整個組織中形成了一種獨特的友善氛圍。

黃仁勳經常提到「知識的誠實」（intellectual honesty），他所說的知識誠實是指追求真相、從錯誤中學習並分享所學。許多高階管理層在升到高位後，只聽自己想聽的話，並且經常排擠那些試圖揭露「真相」的幕僚。

黃仁勳對這種文化高度警惕，並努力向每位員工平等地分享所有資訊，根據事實創造成果。誠實對於管理者以及開發技術的工程師來說，都是極為重要的美德。在輝達，從領導階層到基層員工，這種文化自然地融入了每個人。

（本文出自《NVIDIA輝達之道》 作者： 李德周 原文作者：이덕주 )

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