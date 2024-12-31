三星電子前CEO鼓勵閱讀人文、歷史書籍 自曝曾做過「最好的選擇」

第六，請培養閱讀的習慣，以及失去對其他領域的興趣

就算無關自己的工作，也要閱讀其他領域的書籍。誠如前述，工程師應抱持對人文、歷史的興趣，非技術人員則可以閱讀技術史相關書籍。

知識的範圍愈遼闊，對話範圍和創意也愈廣博。

（本文出自《執行長，請問什麼是工作？》 我之所以強調要閱讀歷史書籍，是因為我們能從中解讀時代趨勢，經由歷史的因果知道當下該警惕什麼。

直到現在，我還是很自豪當年能在沒有人建議的情況下對歷史感興趣。我做過的選擇中，對歷史的興趣和研究是最好的選擇之一。

第七，努力是為了健康的家人與和睦的家庭

老實說，我自己也很晚才領悟這件事。如果不想和我一樣後悔，建議各位提前為此準備。

過去很長的一段時間，照顧小孩和家人的責任都在內人身上。我為了兌現五十歲以後不再為錢煩惱的承諾，全心全意為工作賣命。

也就是說，在孩子們的生長過程中，我並不是一個完美的爸爸。我們家現在能夠親子和睦、家庭安樂，全是內人的功勞。

如今，我都會盡力花時間陪伴家人。我這陣子最大的生活能量泉源就是和住在國外的孩子們視訊。無論在外面有多大的成就，家庭不和睦，人生終究是不完整。

第八，不要安於現狀，找個時間體驗一下國外的生活

其實能透過公司獲得出國機會的人並不多，海外留學或就業也不是什麼容易的事。

儘管如此，我還是強烈建議各位找機會到國外生活一年左右，這能讓你看見自己的渺小。若安於現狀，視野和思維難免變得狹隘有限。

韓國很小，地球村的說法也早已過時。養在池塘裡的鯉魚頂多長到適合在池塘生長的大小，即使牠的體型可以更大，也無法繼續成長。

這就是世界的運作方式。讓自己處在完全不同的文化、語言、環境中吧！這麼做絕對會讓你有收獲，對你的人生有助益。

（本文出自《執行長，請問什麼是工作？》 作者：高東真 譯者：Loui )