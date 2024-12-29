白手起家！她36歲靠簡單投資變千萬富翁 「別讓1錯誤吃掉血汗錢」

摘要 有效的投資，很可能是透過最簡單的方法達成的。薪水族想靠投資提高資產，一定要有基本的理財知識，辨識哪些是吃掉你的錢的「壞投資」。

2010年，剛從大學畢業的泰絲・維爾史密斯（Tess Waresmith），找到了一份在郵輪的工作。最開始，她在郵輪上擔任高空跳水表演和特技演員，隨後轉任為度假旅客的購物導覽員。

對一個社會新鮮人來說，郵輪工作收入穩定，還含食宿花費，是一個能好好存錢的難得機會。2008年發生金融風暴，能在經濟衰退時期找到這樣的工作，讓她下定決心好好存錢，並開始規畫自己的財務未來。

幾年下來，她存到了一筆可觀的積蓄。當時與泰絲同在郵輪工作的一位朋友建議她，與其讓這些錢靜靜的躺在銀行，不如用它們來創造更多的收入。她說：「朋友建議我，你可以用這些錢買一些能讓你資產增值的東西。」

泰絲接受朋友建議，並付諸實行。如今36歲的她擁有價值超過1百萬美元（約合新台幣3270萬元）的股票、房地產及其他投資標的。

2021年，她成立自己的財務教育公司Wealth with Tess，透過自身經歷，幫助不少女性克服傳統投資世界中的「金融術語」門檻，教授她們基本投資知識，避免犯下她曾經掉入的投資陷阱，讓她們更加自信的管理自己的財務，拿回財務自主權。

踏上投資之路的頭幾年，泰絲記得特別深刻的一次教訓。

欠缺金融常識，難辨認「壞投資」陷阱

當年，泰絲採用了許多專業投資人的建議：雇用專業人士。 但由於她對理財不夠熟悉，沒有意識到她選擇的顧問，為她推薦的都是不甚理想的投資產品。

她回憶道：「我真的很害怕踏進股市，所以我請了一名理財顧問。」結果對方為她做了很多錯誤的決策，只是當時的她並不知道。她體會了一件事：「如果沒有基本金融知識，我很難辨認『壞投資』的警訊。」

泰絲指的基本知識，是讀一本或兩本與投資相關書籍，或者參加一門課程。她解釋，你不需要擁有財經相關的博士學位，也不需要成為分析師——但起碼要有辨認「壞投資」的常識。

泰絲分享，當年她付了超過2%的手續費給顧問，對方還向她推薦了一種年金產品，這更適合50多歲的人，而她當時只有26歲。

她坦言：「當時我完全看不出任何問題，因為我根本不知道該看什麼。」

她花了一段時間才意識到，她的投資組合表現不如市場，原因是她的顧問選擇了表現欠佳的共同基金，而高昂的手續費和年費也吃掉了她的收益。

她的顧問還按投資組合價值收取1％的費用，外加0.25％的線上投資平台使用費，而顧問選擇的一些共同基金的管理費，甚至高達0.75％。

泰絲分享，當時顧問推薦她的都是些主動管理型的共同基金，而且種類繁多，過於複雜，她認為這整個投資策略被過度設計了。

此外，還有那份年金，這在美國是一種成本通常相當昂貴的金融工具，主要用途是為退休人員提供收入，但需要先支付一筆大額資金。泰絲投入了20,000美元——這筆錢她至今無法拿回來。

她表示：「也許等我60歲時，可能每個月會拿到一點錢，但這是一個錯誤。根本不應該有人向我推薦這種產品。」

投資盡量簡單：指數型基金是很好的起點

在意識到自己被收取了過高費用，且投資策略過於複雜後，泰絲終止了與顧問的合作，並決定讓一切變得簡單。

她開設了自己的投資帳戶，並選擇投資低成本的指數型基金（Index funds）。

指數型基金旨在複製市場指數的表現，而非試圖超越指數。雖然有些主動型基金績效能夠擊敗市場，但大多數無法做到。根據評級機構晨星（Morningstar）的數據，在截至2024年6月的10年中，只有不到3成的主動型基金存活下來，又跑贏了其他平均指數型基金對手。

追蹤熱門指數（例如標普500指數）的基金，可讓投資人投資各種股票，而且成本非常低。泰絲表示：「指數型基金是新手入門的好選擇，可以讓你對股市有基本知識與了解，並以真正多樣化、低費用的方式投資你的資金。」

泰絲的Wealth with Tess網站介紹寫著，多年來她學到了一個令人難以置信的真理：有效的投資不一定很複雜；而且，只要接受過一些基礎教育，任何人都可以做到。她強調，即使你完全不懂投資，也不想把空餘時間花在管理投資上，還是能學會有效的投資。

投資的道路上沒有捷徑，但透過學習基礎知識並選擇適合自己的策略，每個人都有機會打造穩定的財務基礎。泰絲的經驗告訴我們，簡單而有效的投資方式不僅可以避免過度複雜的陷阱，還能帶來長期的回報。

資料來源：CNBC、Wealth with Tess

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