為何真正的有錢人 反而愛開普通車？一文拆解富人的致富心態

摘要 1.富人選車看的是維護費和轉售價值，所以大多數富人最常開的，其實是極為普通的油電轎車。 2.多數富人不會挑選好萊塢超級名流等搶著開的純電動車，其一是方便性還有待進步，其二是換車時的轉售價值太低。 3.要購買像汽車這類昂貴的物品時，不要只看商品現在的價格，而是應該把目光放遠，深入思考每天的營運成本或幾年後的轉售價值。

令人意外的是，多數富人都開很普通的車

如果有人問「富人平常開哪一種車」時，你會想到什麼車款？法拉利（Ferrari）？藍寶堅尼（Lamborghini）？保時捷（Porsche）？的確有些富人喜歡開這種高級跑車，但只限於愛車人士。

我實際遇到富人最常開的，其實是極為普通的油電轎車。具體來說就是豐田（TOYOTA）的Lexus、Crown或Prius的車款，或是賓士（Mercedes-Benz）的C系列或BMW的3系列等。這些車款多少有高級車的感覺，但你是不是也覺得「出乎意料的普通」，對吧？

子女年幼、家裡人口數比較多時，有些富人會開Toyota Alphard等多功能休旅車，等到孩子獨立後則改開轎車。

但幾乎沒有富人會開輕型車，不過他們還是喜歡方便轉彎的小車，有人會選擇BMW的Mini（Cooper）。

順道一提，如果他們的身分是企業老闆的話，大多會選擇賓士轎車，因為容易以公司的經費處理。

最近雖然偶爾也會看到開特斯拉電動車的富人，但令人意外的是，電動車其實不太受富人歡迎。

選車看維護費和轉售價值

我認為富人主要選擇前述的車款，與汽車的維護費用和轉售價值大有關係。

名流感爆棚的高級跑車，維護費相較於普通汽車是怪物般級別。有位實際持有高級跑車的富人也曾告訴我：「我是因為喜歡才開的，稅金（汽車稅）就別提了，連車險和車檢也比普通車貴上許多，跑車真的是高成本的代步工具。」

另外，看起來像富人會開的保時捷Cayenne或賓士G-Class這類高級休旅車，可能會因為車身高度或輪胎寬度超過標準而無法停在某些停車場，有時不太便利。

很多富人在意高額的維護費或方便性不佳的問題，所以不會選這樣的高級車當代步車使用。

此外，富人也不會積極挑選好萊塢超級名流等搶著開的純電動車，主要理由有二，其一是方便性還有待進步，其二是換車時的轉售價值太低。

關於純電動車的轉售價值，一般認為實際上可能只是部分車種會產生的問題，但價值低於油電混合車或汽油車還是不爭的事實吧。因此，堅持花錢要物超所值的富人，就現狀來說不會挑選純電動車。

話雖如此，我路過日本東京南青山的特斯拉展示中心時，偶爾會看到正在考慮是否買車的藝人或公司老闆的身影。純電動車在日本國內的熱度急速上升，所以富人不選純電動車的趨勢今後或許會隨潮流而改變吧。

不管如何，期待維護費和轉售價值都有高性價比的，不會是高級車或純電動車這類「頂級車款」，而是獲市場好評且二手車需求也高的車種。這樣一來，在日本大家很自然就會挑選油電轎車了。

而實際上白色或黑色車款易於增加轉售價值，這也是多數富人實際會挑選的顏色，從此處也能看出他們很重視轉售一事。

從這一節可以學到：要購買像汽車這類昂貴的物品時，不要只看商品現在的價格，而是應該把目光放遠，深入思考每天的營運成本或幾年後的轉售價值。

附帶一提，富人在購買前一定會思考轉售價值的物品還包含：高級手錶、名牌包或珠寶。

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《有錢人教我的致富心態：學有錢人這樣想錢、生錢、存錢、花錢，他從月光族變身資產3億富翁！》

作者：立川健悟

譯者：林信帆

出版社：商業周刊出版

出版日期：2024/11/14

《原文為何真正的有錢人，反而愛開普通車？一文拆解富人的致富心態》