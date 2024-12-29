快訊

濟州航空斷成2截墜毀…傳死者包括南韓職棒「起亞虎」相關人員

柯文哲喊辭黨主席！庭中點名「請他幫忙」 曝辦保3000萬是跟黃國昌借的

檢察官爆「橘子」太重要 揭曾幫柯文哲申辦手機用化名聯絡律師

為何真正的有錢人 反而愛開普通車？一文拆解富人的致富心態

商業周刊／ 撰文者：立川健悟
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

摘要

1.富人選車看的是維護費和轉售價值，所以大多數富人最常開的，其實是極為普通的油電轎車。

2.多數富人不會挑選好萊塢超級名流等搶著開的純電動車，其一是方便性還有待進步，其二是換車時的轉售價值太低。

3.要購買像汽車這類昂貴的物品時，不要只看商品現在的價格，而是應該把目光放遠，深入思考每天的營運成本或幾年後的轉售價值。

令人意外的是，多數富人都開很普通的車

如果有人問「富人平常開哪一種車」時，你會想到什麼車款？法拉利（Ferrari）？藍寶堅尼（Lamborghini）？保時捷（Porsche）？的確有些富人喜歡開這種高級跑車，但只限於愛車人士。

我實際遇到富人最常開的，其實是極為普通的油電轎車。具體來說就是豐田（TOYOTA）的Lexus、Crown或Prius的車款，或是賓士（Mercedes-Benz）的C系列或BMW的3系列等。這些車款多少有高級車的感覺，但你是不是也覺得「出乎意料的普通」，對吧？

子女年幼、家裡人口數比較多時，有些富人會開Toyota Alphard等多功能休旅車，等到孩子獨立後則改開轎車。

但幾乎沒有富人會開輕型車，不過他們還是喜歡方便轉彎的小車，有人會選擇BMW的Mini（Cooper）。

順道一提，如果他們的身分是企業老闆的話，大多會選擇賓士轎車，因為容易以公司的經費處理。

最近雖然偶爾也會看到開特斯拉電動車的富人，但令人意外的是，電動車其實不太受富人歡迎。

選車看維護費和轉售價值

我認為富人主要選擇前述的車款，與汽車的維護費用和轉售價值大有關係。

名流感爆棚的高級跑車，維護費相較於普通汽車是怪物般級別。有位實際持有高級跑車的富人也曾告訴我：「我是因為喜歡才開的，稅金（汽車稅）就別提了，連車險和車檢也比普通車貴上許多，跑車真的是高成本的代步工具。」

另外，看起來像富人會開的保時捷Cayenne或賓士G-Class這類高級休旅車，可能會因為車身高度或輪胎寬度超過標準而無法停在某些停車場，有時不太便利。

很多富人在意高額的維護費或方便性不佳的問題，所以不會選這樣的高級車當代步車使用。

此外，富人也不會積極挑選好萊塢超級名流等搶著開的純電動車，主要理由有二，其一是方便性還有待進步，其二是換車時的轉售價值太低。

關於純電動車的轉售價值，一般認為實際上可能只是部分車種會產生的問題，但價值低於油電混合車或汽油車還是不爭的事實吧。因此，堅持花錢要物超所值的富人，就現狀來說不會挑選純電動車。

話雖如此，我路過日本東京南青山的特斯拉展示中心時，偶爾會看到正在考慮是否買車的藝人或公司老闆的身影。純電動車在日本國內的熱度急速上升，所以富人不選純電動車的趨勢今後或許會隨潮流而改變吧。

不管如何，期待維護費和轉售價值都有高性價比的，不會是高級車或純電動車這類「頂級車款」，而是獲市場好評且二手車需求也高的車種。這樣一來，在日本大家很自然就會挑選油電轎車了。

而實際上白色或黑色車款易於增加轉售價值，這也是多數富人實際會挑選的顏色，從此處也能看出他們很重視轉售一事。

從這一節可以學到：要購買像汽車這類昂貴的物品時，不要只看商品現在的價格，而是應該把目光放遠，深入思考每天的營運成本或幾年後的轉售價值。

附帶一提，富人在購買前一定會思考轉售價值的物品還包含：高級手錶、名牌包或珠寶。

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《有錢人教我的致富心態：學有錢人這樣想錢、生錢、存錢、花錢，他從月光族變身資產3億富翁！》

作者：立川健悟

譯者：林信帆

出版社：商業周刊出版

出版日期：2024/11/14

《原文為何真正的有錢人，反而愛開普通車？一文拆解富人的致富心態

延伸閱讀

日本

延伸閱讀

孩子買房…父母該不該伸手金援？向有錢人學習資產分配 放大錢的價值

曾窮到戶頭只剩100元 他如何模仿「有錢人習慣」成功翻身億萬富翁

相關新聞

為何真正的有錢人 反而愛開普通車？一文拆解富人的致富心態

如果有人問「富人平常開哪一種車」時，你會想到什麼車款？法拉利（Ferrari）？藍寶堅尼（Lamborghini）？保時捷（Porsche）？的確有些富人喜歡開這種高級跑車，但只限於愛車人士。

股價已過最高點？一張表看台積電、博通、AMD等…「輝達相對被低估」

以下訪談摘錄自《NVIDIA輝達之道》一書中，作者（長期特派矽谷科技投資圈記者）與韓國第一名商業報《每日經濟新聞》最佳分析師郭敏靜之訪談…

三星電子前執行長和公司新人共進午餐 收到的問題讓他「雙嘆」

二○二二年三月，我在開完最後一場股東大會的同時，結束了三十八年的三星職涯。一九八四年以一般職員的身分進入三星至今，我的生活步調…

2025年債迎生機 收益與風險調控兼顧

迎接2025年的高波動環境，跨資產、跨投資風格的低相關或負相關性，既有助於提高風險調整後報酬，也能達到建構具韌性投資組合、追求可持續收益...

「能把稻草當成金條來賣」面試卻被老闆拒絕？ 不要「聰明反被聰明誤」！

「創辦小米，我不想做一個會坑人的人，我們不做欺騙人的事，我也不喜歡會把稻草當金條來賣的人。」

看結果而非過程、不看苦勞重功勞！職場上「多用腦工作」提升效率

可以確定的是，「不重視過程重結果，不看重苦勞重功勞」已成為一種職場認可的價值觀。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。