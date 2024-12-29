股價已過最高點？一張表看台積電、博通、AMD等…「輝達相對被低估」

＊以下訪談摘錄自《NVIDIA輝達之道》一書中，作者（長期特派矽谷科技投資圈記者）與韓國第一名商業報《每日經濟新聞》最佳分析師郭敏靜之訪談。

Q（李德周）｜許多人說輝達的股價走勢已經過了最高點。你怎麼看呢？

A（張敏靜）｜在財報公布前，市場上確實有人在猜測「這是否已經是高點」。不過我個人認為，即使面臨股票分割等各種挑戰，輝達的股價仍有可能上漲到 200 美元。這是因為輝達在整個 AI 產業中擁有主導地位，並且積極拓展 AI 平台業務。

雖然短期內股價可能會有波動，但到 2024 年 6 月底，我們預計下一代資料中心 GPU—Blackwell 系列的需求將會持續擴大，而輝達也會逐步轉型為一家 AI 平台公司。這一點我們樂觀以對。

（本文出自《NVIDIA輝達之道》 Q（李）｜這樣的估值是否過高了呢？

A（張）｜我認為輝達擁有技術上的優勢以及良好的市場定位。儘管有些人說估值過高，但考慮到它在整個 AI 產業的擴展中處於領導地位，且沒有任何替代品可以擊敗 CUDA，我認為這樣的估值並不算太高。

以 2024 年為基準，輝達的本益比（PER）為 45.6 倍。相比其他類似企業（台積電、博通、AMD、高通、德州儀器、Arm、美光科技、英特爾）的平均本益比 50.4 倍來看，輝達相對而言是被低估的。

Q（李）｜對關注 AI 相關企業或輝達的投資者，你有什麼建議？

A（張）｜未來一段時間，與輝達合作的企業很可能會在 AI 市場保持主

導地位。科技企業必須持續適應技術變革，否則將被淘汰。市場一直質疑輝達能否長期保持優勢。然而，輝達通過不斷創新和推出新的 GPU，展現了他們超越預期的策略能力。

儘管短期可能會有波動，但輝達在 AI 領域的護城河仍在不斷加深，其市場領導地位應能持續。此外，AI 聯盟帶來的利益也可能會長期存在。

Q（李）｜投資輝達會有怎樣的風險呢？

A（張）｜我認為宏觀風險比內部風險更大。因為如果經濟衰退，大型科技公司的設備投資可能會減少。但是，考慮到企業或政府的角度，我認為對於 AI 的投資最終還是會持續下去。

（本文出自《NVIDIA輝達之道》 作者： 李德周 原文作者：이덕주 )