三星電子前高層從不投資股票或不動產…領薪買米就很開心 揭致富之道

進入正題前，我想先問個問題。

對你來說，何謂工作？

有些人認為工作只為求一口飯吃，有些人則認為它是獲得成長與成功的工具。工作的定義因人而異，沒有正確答案。只要找到自己的答案，循著它不斷前進就對了。以我來說，工作不光是邁向成功的道路，也是我的目標。

任職三星電子行動與資訊事業部（現為行動通訊事業部）執行長期間，我和其他高層一起大力推動Galaxy S7，後來的Galaxy Note 系列、Galaxy S10 等產品亦如此，也對於Samsung Pay、Samsung Knox 資安平台、Bixby 的開發付諸支持。

雖然現在的我看似取得不少成就，但其實我曾經一無所有。

我既非SKY畢業生，家境也不好，大學一畢業就踏入了職場。進入三星後，我立刻認清自己的條件有多差，差到連我自己都不敢置信。我所擁有的，只有健康的身體、遺傳自父母的性格，以及一點點的體貼。

（本文出自《執行長，請問什麼是工作？》 進公司後六至七年間，領完薪水後可以買米和煤炭便足以令我開心。每次都會對自己喊話：「總有一天，我絕對要克服貧窮。」這也可以算是延續了我國中時下定決心要完成的目標──到了四十歲，我非要成為隨時都能在中午吃烤肉套餐的人。

婚後，我為了遵守和內人的約定，讓她「五十歲以後不再為錢煩惱」，於是全心全意投入工作。為求穩定，我從來不投資股票或不動產。

升上主任時，我曾短暫關注投資市場，但一次賠光就完全不感興趣了，不過主要也是因為當時沒錢了。而我現在的財產，全都是在三星上班領到的薪水和獎金。

我剛進公司時，「執行長」便是我的目標。一無所有的我期望有所成就，唯一的方法只有「工作」，所以我一心追求職場成功。而當上公司最高領導者自然就成了我的目標。

有些人可能會認為「執行長」這個目標太遙遠，抑或想要設定不同的目標。但要在職場成功，不一定要登上高位。我想強調的是：「能夠站在自己的位置上，清楚知道自己的目標，義無反顧的追求它」才是最重要的。

（本文出自《執行長，請問什麼是工作？》 作者：高東真 譯者：Loui )