2025年債迎生機 收益與風險調控兼顧
迎接2025年的高波動環境，跨資產、跨投資風格的低相關或負相關性，既有助於提高風險調整後報酬，也能達到建構具韌性投資組合、追求可持續收益、促進資本增值機會、控制下檔風險的多重目標，目前美國非投資級債與投資級債的收益水準仍相當具吸引力，而具備防禦與風險分散優勢的公債亦是資產配置中增添收益與分散風險不可或缺的要角。
複合債策略 掌握債市多元行情
富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長暨精選收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人桑娜．德賽分析，川普所提的美國減稅等寬鬆財政政策，在提振經濟的同時，卻也因發債增加將不利於長天期公債市場，此時機會可望落在中天期高評級債和存續期間短的公司債。
其中公司債可受惠新政府親商政策、聯準會降息的大環境利多，但需留意企業債基本面雖佳，利差則多降至低檔區，一旦經濟意外不振或市場風險趨避情緒再起，低利差恐無法提供下檔保護，建議搭配中短天期公債以降低債組風險。
此外川普兩任的時空背景也有所差異，聯準會在2017至2018年還在升息，對照今年已步入降息循環，且川普交易於十月即已先上演，就近期美國公債和投資級公司債相關指數到期殖利率來說，仍遠高於川普2017年首任就職日時的水準，預期債市收益機會普遍比首任時期來得高。
以富蘭克林坦伯頓精選收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）配置而言，透過複合債策略打造以高品質債為多，並分散配置於美國公債、投資級公司債和非投資級公司債的投資組合，同時用主動式管理精選及調整持債，積極應對箇中的機會與風險。
美國非投資等級債 分享川普親商政策行情
富蘭克林投顧表示，佈局債市的策略，以精選複合債為核心，爭取各類債市能受惠降息行情並規避長天期公債殖利率可能上揚的風險，若要進一步提高收益空間，不妨再搭配美國非投資級公司債型基金，也能鎖定新政府上任的政策亮點。
富蘭克林坦伯頓公司債基金（本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金）以老馬識途之姿，持續在美國非投資級公司債中發掘潛力標的，在爭取收益時也相當重視持債發行人的信用品質，對川普概念股，例如金融、能源與航太產業等，也有加碼配置，截至11月底，該基金持債到期殖利率為7.12%*，平均3.72年到期。
*「到期殖利率」：為基金所有持債之加權平均到期殖利率，其乃假設每一債券均持有至到期且期間所收的債息均滾入再投資計算而得的平均年收益率。納入計算之資產皆包括所有持債。基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】非投資等級債券基金警語：本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。部分基金有相當比重投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。
基金配息說明：基金配息不代表基金報酬率，且過去配息不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。部分基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來 源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號：101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話：﹝02﹞2781-0088 傳真：﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw
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