2025年債迎生機 收益與風險調控兼顧

迎接2025年的高波動環境，跨資產、跨投資風格的低相關或負相關性，既有助於提高風險調整後報酬，也能達到建構具韌性投資組合、追求可持續收益、促進資本增值機會、控制下檔風險的多重目標，目前美國非投資級債與投資級債的收益水準仍相當具吸引力，而具備防禦與風險分散優勢的公債亦是資產配置中增添收益與分散風險不可或缺的要角。

複合債策略 掌握債市多元行情

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長暨精選收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人桑娜．德賽分析，川普所提的美國減稅等寬鬆財政政策，在提振經濟的同時，卻也因發債增加將不利於長天期公債市場，此時機會可望落在中天期高評級債和存續期間短的公司債。

其中公司債可受惠新政府親商政策、聯準會降息的大環境利多，但需留意企業債基本面雖佳，利差則多降至低檔區，一旦經濟意外不振或市場風險趨避情緒再起，低利差恐無法提供下檔保護，建議搭配中短天期公債以降低債組風險。

此外川普兩任的時空背景也有所差異，聯準會在2017至2018年還在升息，對照今年已步入降息循環，且川普交易於十月即已先上演，就近期美國公債和投資級公司債相關指數到期殖利率來說，仍遠高於川普2017年首任就職日時的水準，預期債市收益機會普遍比首任時期來得高。

以富蘭克林坦伯頓精選收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）配置而言，透過複合債策略打造以高品質債為多，並分散配置於美國公債、投資級公司債和非投資級公司債的投資組合，同時用主動式管理精選及調整持債，積極應對箇中的機會與風險。

美國非投資等級債 分享川普親商政策行情

富蘭克林投顧表示，佈局債市的策略，以精選複合債為核心，爭取各類債市能受惠降息行情並規避長天期公債殖利率可能上揚的風險，若要進一步提高收益空間，不妨再搭配美國非投資級公司債型基金，也能鎖定新政府上任的政策亮點。

富蘭克林坦伯頓公司債基金（本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金）以老馬識途之姿，持續在美國非投資級公司債中發掘潛力標的，在爭取收益時也相當重視持債發行人的信用品質，對川普概念股，例如金融、能源與航太產業等，也有加碼配置，截至11月底，該基金持債到期殖利率為7.12%*，平均3.72年到期。

*「到期殖利率」：為基金所有持債之加權平均到期殖利率，其乃假設每一債券均持有至到期且期間所收的債息均滾入再投資計算而得的平均年收益率。納入計算之資產皆包括所有持債。基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。