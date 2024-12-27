「能把稻草當成金條來賣」面試卻被老闆拒絕？ 不要「聰明反被聰明誤」！

不要「聰明反被聰明誤」

有些人自認聰明，結果往往「聰明反被聰明誤」，輕則喪失機會，重則造成無法估量的損失。有一個很優秀的年輕人去微軟應徵工作，有幸與時任微軟副總裁的李開復見面，他對李開復說：「我到這裡來應徵工作，甚至還給您帶了一個見面禮。」

「哦？是什麼好東西啊？」

「這是我在前公司開發的一個新軟體。」結果，就是因為這句話，李開復決定不用他。

你知道是什麼原因嗎？ 時報出版《方法總比問題多：商業競爭的解題技術》，作者：吳甘霖

這名年輕人以為，為新職務送上他在前一個公司開發的軟體來作為見面禮，李開復就會聘用他。但他卻沒有想到，別人不僅不會聘用他，反倒會對他心生防備。畢竟他今天可以為個人利益出賣前公司，日後難保他不會也帶走微軟的商業機密？這樣的人，怎麼可能被錄用？

小米的雷軍，也曾拒絕過一位當年在業界看起來十分搶手的人。

從個人經歷上來看，這位「牛人」在短短四年內，將一年九百萬美元的生意擴展到兩億美元，實力自是非同小可。而這個人自我感覺很好，大談特談自己的能力，表示自己能把稻草當成金條來賣，更為此洋洋得意...，雷軍當下也承認他確實很了不起，但同時也拒絕聘用他。

雷軍為什麼會拒絕他呢？

雷軍表示：「創辦小米，我不想做一個會坑人的人，我們不做欺騙人的事，我也不喜歡會把稻草當金條來賣的人。」

（本文摘自時報出版《方法總比問題多：商業競爭的解題技術》，作者：吳甘霖）