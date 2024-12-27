看結果而非過程、不看苦勞重功勞！職場上「多用腦工作」提升效率

放棄「低效勤奮」，學習「效率專家」思考模式

可以確定的是，「不重視過程重結果，不看重苦勞重功勞」已成為一種職場認可的價值觀。

懂得了這一點，我們就要把追求效率作為基本要求，逼迫自己提高效率。

多年前，劉潤老師曾寫過一篇《一個計程車司機的MBA 理論》的文章，文中人物就是一個以方法提高效率的高手。那時還沒有滴滴等網約車。許多開計程車的人，做事方式與效率相差不多。但劉潤老師記錄的一位司機，卻讓人看到完全不一樣的情景。

劉潤有一天要從上海的徐家匯趕去機場，於是攔下一輛計程車。在車上，司機向劉潤分享如何運用智慧賺更多錢，而劉潤老師的分析與總結更是十分精闢，讓人感覺這真是一堂生動有趣的MBA 課。

我們來分享一下劉潤老師筆下，這位計程車司機的過人思維：「我做過資料分析，每次載客後，平均的空檔時間是七分鐘。如果一個起程收十塊錢的里程，大概要開十分鐘。也就是每一個十塊錢的客人要花十七分鐘的成本，就是九點八塊錢。不賺錢啊！ 如果說遇到去浦東、杭州、青浦的客人是吃飯，遇到十塊錢的客人連吃飯都不划算，只能算是撒了些味精...。」

這哪裡只是一位計程車司機發表的言論，這分明是一位幹練的精算師的論述。而更難得的是，這位司機擁有非常出色的時間成本的概念，一般人很難有這樣的意識。

有了成本核算後，接下來該怎麼辦？

「千萬不能被客戶拉著滿街跑。而是透過選擇停車的地點、時間和客戶，主動決定你要去的地方。」那麼這位司機又是如何做到，主動決定自己要去的地方？

「那天在人民廣場，三個人在前面招手。一個年輕女子，拿著小包，剛買完東西。

還有一對青年男女，一看就是逛街的。第三個人是穿襯衫、外搭羽絨衣的男子，背著筆電肩包。我看了這個人三秒鐘後便毫不猶豫地停在他面前。」

「這個男子上車後忍不住問我，你為什麼毫不猶豫地開到我面前？ ……我回答說，現在是中午時分，快一點了。那個女孩子是中午溜出來買東西的，估計公司就在很近；那對男女是遊客，手上沒拿什麼東西，估計不會走很遠； 你是出來辦事的，手上還拿著筆電肩包，一看就是公務。而這個時候出去，估計距離應該不會近。」

這個男子聽完笑笑說：「你答對了，去寶山。」

那麼，他這樣做，效果又是如何？

「一般說來，一個司機每個月能拿三、四萬塊錢。做得好的大概有五萬元左右。頂級的司機每月能掙七萬塊錢。全前市區裡有二萬名司機，大概只有二、三位司機是萬裡挑一，每月能拿到八千塊錢。我就是這二、三個人中間的一個。而且收入很穩定，不會有過大的波動。」

這位司機的邏輯真讓人震驚和佩服。和這位計程車司機相比，別的計程車司機做的是同樣的工作、花的是同樣的時間，但為什麼效益卻相差那麼多？

差別就在於：有沒有效率意識？會不會「用腦工作」？ 時報出版《方法總比問題多：商業競爭的解題技術》，作者：吳甘霖

劉潤老師的這篇文章寫得太好，我認為這是當時我所見過的最生動又最給人啟示的文章之一，所以不僅在管理課堂上建議大家一起學習並討論，而且將這篇文章引用到我的一本書中，並因此宣導一種「市場經濟時代的新敬業精神」。以往，我們宣導的敬業精神，往往是埋頭苦幹的「老黃牛」精神。那麼，當今時代的新敬業精神是什麼？

就是老黃牛也要插上「智慧和效率的翅膀」。

無論做什麼工作，哪怕是最普通、看起來最沒有「技術含量」的工作，只要加入思考與方法，就能夠做到高人一籌。當我們從一味地埋頭苦幹中走出來，用心去尋找方法時就會發現，原來每一份工作、每一件事情都可用最省時省力的方式拚出業績及效率。

各行各業都可提高效率。

如何提升效率，我們可以向美國汽車大王福特學習。

他不僅是著名企業家，也是一個真正的效率專家。

福特被譽為「把美國帶到流水線上」的人，為何他能得到這樣讚譽？在某種程度上，是由於他發明了現代流水線作業的方式，大幅提升工作效率。福特是一個酷愛效率的天才，曾對人們浪費時間的各種惡習進行總結並大肆抨擊。

下面是福特所總結，人們浪費時間的惡習，對照一下，我們是否也存在同樣的毛病：

•打太多的電話。

•拜訪太多朋友，每次待的時間太久。

•寫過長的信件，其實只要很短的篇幅就可把事情交代清楚。

•花太多時間處理細枝末節，反而忽略了大事。

•所讀的東西既無法提供任何資訊，也欠缺啟發性。

•花在玩樂上的時間太多，次數也過多。

•與對自己沒有任何啟發的人在一起，時間也過久。

•花太多時間閱讀廣告傳單。

•應該著手進行下一項工作時，卻暫時停頓並想解釋為何這麼做。

•應該去讀夜校吸收知識，但事實上多數人都把晚上的時間用來看電影。

•上班時應專心做好事先規劃的工作，但事實上許多人都把時間用來做白日夢。

•在不重要的事情上投注寶貴時間和精力...

在總結這些之後，福特痛心地說：「人們每天花太多時間在這些沒有必要的事情上，

數量相當驚人。除非我們把自己從這些事情中解放出來，否則我們無法成為一個有貢獻的現代人！」

福特總結的這些現象，你是否也有過？

福特的總結，能夠帶給你極大的觸動嗎？

有一位著名的商界精英，工作效率奇高。他是怎麼做到這點的呢？

他在每周一上班日開始做的第一件事，就是將當天要做的事分為三類：

第一類是，能夠引進新生意、增加營業額的工作。

第二類是，為了維持現狀，或使現狀能夠持續下去的一切工作。

第三類是，必須做，但對企業和利潤沒有任何價值的工作。

在完成所有第一類工作之前，他絕不會開始第二類工作。在完成第二類工作之前，也絕不會著手進行第三類工作。他甚至要求自己：「必須堅持養成一種習慣：任何事都必須在規定好的幾分鐘、幾天或幾周內完成，每件事都必須訂下一個期限。如果堅持這麼做，你就會努力趕上期限，而非無休止地拖下去。」這位商界精英透過現身說法，講述了如何分秒必爭、期限緊縮的價值。

若能照他那樣做，你的工作效率肯定也會大幅提高。

（本文摘自時報出版《方法總比問題多：商業競爭的解題技術》，作者：吳甘霖）