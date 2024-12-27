成為美國大學畢業生最想進的企業 黃仁勳公開競爭對手「無法擊敗輝達原因」

2021 年之後，輝達一直位居美國大學畢業生最想工作的企業前1∼2 名。過去最優秀的工程師們會湧向蘋果或谷歌，但現在一流的工程師們最想進的企業就是輝達。

通過與史丹佛大學、麻省理工學院等知名大學的獎學金計畫和產學合作專案，輝達在學術界也確保了頂尖研究人力的補充。

而且輝達擁有 DevTech（計算專家團隊），讓這些研究不只停留在理論，而能將研究成果加以應用。畢竟大多數科技研究人員忙於將技術和理論發表為論文，卻很少有能力將內容轉移給業務部門（因為集中投入於研究，就無暇將研究商業化），但輝達的「研究→優化→商業化→行銷」，整個流程非常完善，從決策到執行都能在短時間內完成。

不能不提到的 CUDA

輝達在 2006 年開發搭載 GPU 的遊戲用顯示卡的過程中，認識到能高效進行平行運算的 GPU 可以用於多種用途，於是投資 100 億美元（約 3 千億台幣）開發了 CUDA。

結果，需要處理大量數據的 AI、自動駕駛、智慧工廠等各領域的開發者們都開始使用 CUDA。而由於 CUDA 與輝達的 GPU 互相綁定，因此 CUDA 的使用越廣泛，GPU 的銷量就越高。

（本文出自《NVIDIA輝達之道》 CUDA 事實上已經成為業界標準，CUDA 上市的同時，公開了給開發者的手冊，並且創建了活躍的社群，透過行銷工程師進行宣傳並且支援客戶。一些主要的電腦科學系已經將 CUDA 納入必修課程。20 年來，已經有許多領域菁英在使用 CUDA，要打破 CUDA 的壟斷力並不容易。

在韓國，如果你有機會和工程師們聊，就會發現他們的反應都差不多。他們說，如果要使用 AMD 的 GPU，就必須先調整本來應用在 CUDA 上的軟體，這讓他們非常頭痛。在韓國，AMD 被認為是 GPU 的「第二選擇」，但事實上，輝達和 AMD 之間的差距非常大。

以市值來看，輝達約為 3 兆美元，而 AMD 的市值是 2621 億美元，前者是後者的 11.4 倍。因此，甚至有工程師們直接建議公司不要使用 AMD 的產品，等輝達的新晶片出來再說。工程師們這麼說，意味著他們對輝達有很高的忠誠度，也顯示了目前並沒有能夠挑戰 CUDA 這道強大護城河的競爭者。

輝達的地位在短期內難以撼動

黃仁勳在 2024 年 SIEPR（史丹佛經濟政策研究所）經濟峰會上表示：「即使競爭對手免費提供晶片，也無法擊敗輝達。就算輝達的 GPU 價格比競爭對手貴，但從資料中心基礎設施的建設成本、管理成本等營運角度來看，競爭對手的產品性能很難趕上輝達的競爭力。」這句話適切地表達了輝達目前在 AI 生態系統中的地位。

輝達最近正嘗試在東南亞建構 AI 基礎設施。而且不僅限於 AI 領域，他們還在將業務擴展到其他行業，包括機器人、自動駕駛、物流甚至生物科技，不只與各種企業合作，也與政府機構合作。輝達未來的變化和發展值得期待。

（本文出自《NVIDIA輝達之道》 作者： 李德周 原文作者：이덕주 )