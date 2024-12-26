疑與思科當年網路泡沫時期相似 專家憂2026年輝達股價可能跌至90美元

美國投資銀行摩根史丹利（Morgan Stanley）的半導體分析師約瑟夫．摩爾（Joseph Moore）長期以來對輝達持有正面的投資展望。他在 2024 年 4 月接受美國財經媒體 CNBC 採訪時表示：「在 AI 產業中，輝達擁有壓倒性的強勢地位。

英特爾雖然針對輝達的 H100 進行了基準測試並推出了『Gaudi3』，但輝達隨即推出了後續產品『Blackwell』，成功防止了客戶流失。」

針對有人質疑「輝達的股價是否與思科 1998 年網路泡沫時期相似」的問題，摩爾回應道：「超大規模運算公司對於 AI 的投資計畫已經安排到 2028 年，而且其可見的前景也很樂觀。」他駁斥了與網路泡沫的比較，但同時也提醒投資者：「應密切關注那些開發 AI 模型的公司在經過整合後，是否會減少對相關硬體的需求。」

此外，他還預測目前在業界排名第二、正在奮起直追的 AMD 也無法超越輝達。他分析指出，從生態系統的構建到技術層面，AMD 在挑戰輝達的過程中仍存在諸多不足之處。

輝達現在的估值已經太高？

然而，另一些專家指出，無論輝達的業績如何，其高估值所帶來的投資風險是需要關注的。特別是 1999 年思科和輝達的對比一直如影隨形。巴恩森集團（Banshen Group）管理合夥人戴維．巴恩森（David Banshen）在 5 月接受福克斯商業頻道（Fox Business）採訪時表示：「輝達總有一天會像思科一樣，」他說：「即使是那些銷售和業績增長的企業，最終也必須回到正常估值，投資者們終究會認識到這一點。」

（本文出自《NVIDIA輝達之道》 他補充道：「許多投資者在網路泡沫時期以每股 85 美元的價格投資了思科，思科的業績在那之後也持續向好。但現在思科的股價在 50 美元左右波動，這與公司本身無關，而是估值的問題。」

戴維森（DA Davidson）的分析師吉爾．路里亞（Gil Luria）也預測輝達的股價會大幅下跌。然而，他預測的時間是 2026 年，而不是 2024 年。他在 2024 年 5 月接受《Business Insider》的採訪時表示，未來一年半內輝達的股價可能會下跌至多 26%。按照拆股後的股價計算，到 2026 年，股價可能會跌至 90美元。

他說：「我對 2026 年輝達的預測是業界最低的數值。」他解釋道：「輝達的短期展望非常好，但長期展望可能會比市場大多數人的預期更差。」路里亞指出，像 Meta、谷歌、亞馬遜這樣的大型科技公司已經在開發自己的 AI 晶片或者投資於其他合作夥伴，這些公司都是輝達的最大客戶，所以隨著時間推移，對輝達的依賴度會降低。

他認為：「（輝達依賴度降低）只是時間問題。因為製作軟體和讓客戶熟悉替代方案需要時間，所以在 2024 年是不可能的。但在接下來的一到兩年內，這將對輝達的業務產生巨大的影響。」

（本文出自《NVIDIA輝達之道》 作者： 李德周 原文作者：이덕주 )