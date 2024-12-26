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職場資深前輩「過於熱心幫忙」並非無償好事？ 老鳥：只是索償的時候未到

聯合新聞網／ 菲女狼

無償的熱心幫忙多半非真的無償
只是索償的時候未到

阿杰前幾個月轉調到商業分析部門，對這方面完全是小白的他，心裡很是忐忑。

就在他愁眉不展的時候，一個這領域的資深前輩開始熱心地提供建議，讓阿杰覺得彷彿找到了救星。

這位前輩不但分享過去的經驗，還多次約阿杰討論，針對阿杰的困境指點迷津。偶爾，也推薦這方面的顧問公司給阿杰。

「這間顧問公司很專業，可以給你不少幫助。」

「你或許可以找這間顧問公司聊聊。」

「建議你找這間顧問公司聊聊。」

「你應該找這間顧問公司聊聊。」

「你什麼時候要找這間顧問公司聊聊。」

從一開始若無其事地推薦顧問公司，到後來的強力PUSH，阿杰這才開始感到不對勁。

原來，前輩先前熱心的幫忙，都是為了後面這一遭。

本來，引薦顧問公司給公司也不是不行，但是阿杰又不是部門最高主管，這事情由他來提並不洽當，可能還會遭受主管好幾刀白眼。

飽受前輩人情壓力的阿杰，陷入了進退兩難。早知道，這個幫忙，還不如不要。

在這個功利的社會，雖說幾分人際的溫情還是存在的，但若有人在無償情況下過於熱心幫忙，極有可能不是無所圖，而且圖窮匕見的時候未到。

無事獻殷勤，必定有蹊蹺。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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