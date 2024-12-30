「執行長，請問什麼是工作？」 他曝：資歷愈長愈需要「扭轉力」

職場強者的扭轉力

我不擅長多工處理，該如何克服這個問題呢？

正如我前面說過的，對很多事情感興趣而不安於本職的情況與多工處理，有時會被混為一談。不過，這兩者其實相差甚遠。前者說的是不專心，後者則是同時掌握各種事情的能力。可以想像一下，現在手邊的工作比較像是亂成一團的毛線，抑或是各自收好的線團？

多工處理可視為是「轉盤子」

多工處理，簡單來說就是馬戲團常見的轉盤子。表演轉盤子時，表演者會先將一個盤子放在竿子上，然後開始轉盤子，接著陸續將其他的盤子放在不同的竿子上轉動。

（本文出自《執行長，請問什麼是工作？》 此時，如果先放上去的盤子轉速變慢，就要盡快再次轉動它，以維持它的扭轉力。這樣一來，就算它們開始轉動的時間不同，仍然可以在不同的高度，以同樣的速度轉動。

職場上的多工處理和轉盤子沒有太大的差別，因為要去注意不同的細節直到最後一刻，以防失敗收場或犯錯。這種時候，千萬不能將對很多事情感興趣，到處都想插一腳的狀況與多工處理相提並論。無法多工處理，為此煩惱的人經常這麼說。

「我對某件事很專心時，往往會忘記其他的事，在無意間錯過很多東西。」

「同時做兩到三件事的話，總是沒一件事做得好。隨著經驗增長，應該要能記住一些事，懂得按照優先順序去做才對，但我就是辦不到，真令人苦惱。」

他們的煩惱不是自己對太多事情感興趣，而是無法好好掌控這些事情。掌控各種事情的能力可謂是一種「扭轉力」。扭轉力說的是讓物體旋轉的力量，而職場生活中的旋轉力說的則是讓工作運轉的力量。

工作資歷愈長，愈需要扭轉力。對於社會新鮮人來說，光是做好自己分內的工作，加強自己的工作能力，時間就已經不夠用了。但成為管理者後，就不能再將心力傾注在同一件事，必須顧及每一件事。

有時候，除了自己和團隊原本的工作，還要同時和其他部門合作或處理其他單位交接的事務，甚至常常一結束手邊的工作，立刻要投入另一個工作。換句話說，你必須在身上裝設好幾個工作開關，視需求個別或同時操控它們。

這樣說來，如果想變成一個懂得多工處理的通才，應該付出怎樣的努力，或者進行怎樣的訓練呢？

最基本的就是寫待辦清單，除了前面提到的，每次下班前先整理出隔天要做的事情，根據完成度進行自我評價，還要以星期和月分為單位做紀錄。

確切執行待辦清單並檢驗

寫待辦清單的技巧之一是，將前輩或後輩的緊急支援需求平均值放入考量，以基本百分之五十上下，最多百分之六十至七十的比例安排待辦。除此之外，完成清單後，一定要同時做到執行和驗證。

以下提供各位參考。就我個人而言，我會在清單裡另外記錄每個同事的婚喪喜慶。養成關心各種小細節的習慣，連婚喪喜慶也不忘記，不僅可以拓寬溝通的廣度，也可以在必要時互相幫忙，加強彼此的情感鏈結。

而最重要的是，執行待辦清單時，務必要找時間自問：

「我做到這裡就好嗎？這就是全部了嗎？」

「這個工作和其他部門一點關係也沒有嗎？」

「應該不是只有我覺得做完了吧？」

從不同的角度對自己的清單提問，找出自己可能遺漏的地方，加以改善。向自己提問、解決問題的行動，其實就是多工處理的起點。

（本文出自《執行長，請問什麼是工作？》 作者：高東真 譯者：Loui )