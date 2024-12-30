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抱怨3原則 三星電子前執行長：同樣的一句話，要學會讓它聽起來不像牢騷

聯合新聞網／ 樂金文化
高東真。（圖／路透）
高東真。（圖／路透）

任誰都不會覺得抱怨是一件簡單的事，因為對象難尋，時機更難尋。但我也不建議在網路上匿名發洩，因為抱怨首重對象正確、重點清楚傳達。

以匿名的方式含糊帶過，很有可能變成單純的牢騷、怨言，抑或人身攻擊，陷入難以解決的困境。那該怎麼做才好呢？就讓我來說說有效抱怨的三個原則。

WHO，抱怨對象很重要

多數新鮮人會和公司同事聊公事或個人的煩惱與問題，畢竟相對輕鬆。不過問題是「你不知道的，他也不知道」，如此一來，不僅沒有找到解決方案，還創造出一大堆錯誤的小道消息。

（本文出自《執行長，請問什麼是工作？》
（本文出自《執行長，請問什麼是工作？》
我們的耳朵對八卦很敏感，因為辛辣的話題會刺激末梢神經，讓我們暫時感到興奮愉悅。然而這些話題既無建設性，也沒有效率。身為職場前輩，我希望各位將心思放在其他能夠產生正面影響力的事情上，不要浪費時間聽這些話題。

抱怨可能以不滿收場，也可能成為改善的跳板，結果取決於個人的態度。請冷靜分析自己需要的是同理心和慰藉，或是確實的改善對策。如果是後者，就要找對抱怨對象，而我的建議是你的前輩或主管。

WHEN，抱怨時機也要想清楚

我在前面提過自己明明可以在其他場合抱怨，我卻選在會議上說出口的事情，當時幸虧我遇上了一個好主管，所以沒有出什麼問題。可是，各位如果希望自己的抱怨有效，一定要想清楚抱怨的時機與場合。

假如你想提出的問題與所有同事有關，需要大家一起思考解決方案，會議時間的確最合適。但要是問題敏感，比如對主管有所請求，建議盡量在沒有第三者的情況下提出。抱怨不是為了吵架，而是為了解決問題，沒有必要傷害彼此的感情。

HOW，不要追究，要詢問

向主管或前輩抱怨其實不容易。一方面是擔心滿腹牢騷，可能帶來反感；另一方面則懷疑訴說怨言，也不能解決問題。據此，必須明確傳達自己想法，不讓別人誤會你只是在發牢騷。如果牢騷是阻礙前進的誹謗，抱怨就是推動進步的建言。

同樣的一句話，要學會如何讓它聽起來不像牢騷。假設你說：「因為這個問題和那個問題，我實在做不到。」別人有可能誤會你在發牢騷，所以應該改口：「目前我遇到這個問題和那個問題，您覺得該怎麼解決比較好呢？」

前輩或主管當然無法解決所有的煩惱和抱怨，畢竟他們不能貿然改變公司的結構和體制。但前輩如果曾有相同經驗，和他們討論這些難題，將會讓你找到方向，明白下一步棋該怎麼走。比如喝杯酒發洩情緒就好，或者該尋找更多對策，設法改變現況。

（本文出自《執行長，請問什麼是工作？》 作者：高東真 譯者：Loui )

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