想在4、50歲後擁穩定經濟條件 南韓三星電子前執行長給8字訣

有一定要銘記在心的建議嗎？

我必須謙虛的說，其實我收到不少後輩的提問。我很感激後輩們願意找我問問題，也很羨慕提問的後輩們。我要向勇敢、果斷、熱情提問的各位，獻上誠摯的答覆與支持。

我想告訴你的十件事

我想我已經根據自己的經驗分享了許多故事，也充分回答每個問題，最後就整理一下重點吧。

第一，落實時間管理

每個人的一天都是二十四小時。早點起床為一天做準備，上班後查看前一天整理好的待辦清單，按照計畫行動吧。日積月累下，你就會養成習慣，在不知不覺中創造成果，成為優秀的人才。

（本文出自《執行長，請問什麼是工作？》 此外，對於實務者來說，最重要的就是速度，千萬要牢記在心。

工作的品質與數量可以憑藉同事與前後輩的協助來彌補，但動作太慢而錯過時機，後果得由自己承擔。注重速度，同時努力提高工作的品質與數量，總有一天能夠做到面面俱到。

第二，節儉生活，學會儲蓄

雖然會因人而異，但二十多歲時沒有養成節儉生活與儲蓄的習慣，對金錢的概念便會變得模糊。要是你至今仍在接受父母的金援，務必果斷停止才行。

不要只顧現在，放眼自己五十歲以後的人生，好好思考今天的快活能否持續到那個時候，或者會成為將來的枷鎖。想要在四、五十歲後擁有穩定的經濟條件，量入為出、節儉生活絕對是必經的過程。

第三，將收入的百分之十投資在自己的健康

薪水是各位工作的報酬，亦是使用自己的身體與頭腦之後產生的折舊費用。因此，為了維持身心健康、促進身心發展，我們必須進行投資。偶爾休息一下為自己充電，有必要就採取醫療措施。但願各位不會和我犯下相同的錯誤。

第四，加強專業知識，培養語言能力

專業知識是上班族的基本條件，優越的語言能力則是讓自己與眾不同的關鍵。培養語言能力必須持之以恆，不可倦怠因循。千萬別忘了，它可是你口袋裡的複利支票。

具備良好的專業知識與語言能力，你就能成為舞台中央的鎂光燈焦點，而非坐在觀眾席上鼓掌的人。但願各位對此抱持相信，然後付諸實踐。

第五，記下自己對於各個時期的期許，並在實踐後進行年終考核

希望各位和我一樣畫下自己的人生圖表。只要具體寫下自己想做的事，就已經踏上實踐的道路。

光是想想沒有用，各位必須定義自己看重的關鍵成功因素(key success factors，KSF)，制定詳盡的實踐計畫，並持續檢視、加強每個計畫時程，確保計畫付諸實踐。你的能力將隨著時間推移向上提升，成為能力超群的人。

（本文出自《執行長，請問什麼是工作？》 作者：高東真 譯者：Loui )