三星電子前執行長和公司新人共進午餐 收到多元問題令他很「雙嘆」

二○二二年三月，我在開完最後一場股東大會的同時，結束了三十八年的三星職涯。

一九八四年以一般職員的身分進入三星至今，我的生活步調向來和時速兩百至三百公里的汽車沒有多大差別，但自從那次股東大會以後，我的生活步調放慢不少。

數十年來，我始終向前疾駛，不曾回頭或停下腳步，一下子降到時速六十至七十公里，頓時有點失衡。

（本文出自《執行長，請問什麼是工作？》 就像其他前輩一樣，我難以適應新的生活模式，時常熬到半夜還睡不著。與此同時，我也愈來愈常問自己「怎麼辦」和「為什麼」。

當我自忖「平凡如我，究竟如何當上三星電子的代表董事」時，我的腦中浮現了那些後輩們向我提出的各樣問題。

就任三星電子執行長後，我在二○一九年年初開始，每個月固定寄一至兩封信給全體員工，以求改變組織文化。

二○二一年起，我開始和剛進公司的新人共進午餐、互相交流，在餐後讓每個人提出他們事先準備好的問題，一一答覆。這是因為，我認為我有責任給予這些創造三星未來的人才們一些建議，引導他們思考與解決問題。

隨著交流機會愈來愈多，問題也愈來愈多元。那些問題的深度有時令人驚嘆，有時令人感嘆。

我對他們連基本的東西都不懂，必須求助他人的現實感到惋惜，也很難過沒有前輩可以給予他們解答，但另一方面，我感激自己有能力提供他們答案。

我之所以寫這本書，是為了和大家分享這三十八年來，我是如何面對職場上的難題，又有什麼訣竅，同時回應這幾年後輩提出的種種疑問。

我曾擔心讀者覺得我寫的內容「陳腐、有代溝」，最終卻沒有重新改寫，因為我認為自己忠實呈現了過去發生的事情。我衷心盼望各位能讀完這本書，也相信各位都饒富智慧，懂得溫故知新、擇善而從。

（本文出自《執行長，請問什麼是工作？》 作者：高東真 譯者：Loui )