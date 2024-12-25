視覺藝術與電影中的瑜伽：重塑古老哲學的當代詮釋

瑜伽作為藝術

藝術會將主題放進情境之中，即在其周圍放置框架，它不會致力於告知現實的整體故事，而是點出潛在真實。人體瑜伽對藝術來說，是卓越的主題，因它本質上包含平衡與和諧，以及神祕狂喜、失敗挫折與精神上的不滿，同時還有生活與現實的短暫本質；然而，身為藝術與藝術主題的人體瑜伽，很少在工作室裡或其他地方被創造出來。在視覺藝術中，攝影可說是最為成功，你可以看到大開本的精裝畫冊，還有委拍照片及偶見的畫廊展覽等。雖然瑜伽尚未作為雕塑主題吸引許多藝術家，卻在未來有相當大的潛力，畢竟它有豐富的歷史軌跡。而瑜伽的姿勢本質也讓它成為理想的主題，即其模特兒是真正地「處於姿勢當中（in the pose）」。馬克． 奎安（Marc Quinn）的凱特．摩絲（Kate Moss）雕塑（實際姿勢為匿名塑成）──「Sphinx」（2006，以青銅鑄成）與「Siren」（2008，以黃金鑄成） 展現出雙腿纏繞在她頭部後方的樣貌，該像複雜精細，而且稍嫌駭人，某種程度上捕捉了瑜伽的困難性，以及與名人混和的當代性吸引力，並與這個時代相符。電影製作則是另一種探索瑜伽主題的領域（紀錄片與幻想）， 並試圖將瑜伽的前提套用到現代鑑賞力（modern sensibilities）上，《駭客任務》、《重返榮耀》、《今天暫時停止》與《星際大戰》等電影，都重新解析了古代哲學信條（對意義與不朽本質的普遍追尋），儘管尚未明顯應用到人體瑜伽。 摘自時報出版《當代瑜伽教學： 國際知名瑜伽大師親授，從教學到經營，以嶄新的方式實踐理論、技巧與練習》，作者：愛德華．克拉克, 勞瑞．格林

作為一個表演藝術的單字，人體瑜伽除了現代舞、芭蕾之外，也對印度舞蹈形式產生了影響。在工作室之外，人體瑜伽偶爾會在瑜伽會議、節慶或甚至購物中心裡的簡短技巧展示上演出，有時搭配上音樂後，就變成表演者「最熱門的演出」，即一連串困難姿勢，就像一個可能在非常高階的班級才會產生的複雜排序。「班級」是情境，而在班級上做到的事情是該表演者一般的表現範圍。德洛斯藝術公司（DeRose Art Company，巴西） 與三維秘舞瑜伽劇場（Tripsichore Yoga Theatre，倫敦）等團體已經成功進軍劇場領域，並展現出未來瑜伽表演相當大的可能性。

（本文摘自時報出版《當代瑜伽教學： 國際知名瑜伽大師親授，從教學到經營，以嶄新的方式實踐理論、技巧與練習》，作者：愛德華．克拉克, 勞瑞．格林）