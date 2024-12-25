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工作就是領多少錢做多少事？過來人「這話對一半」：取決於想達到什麼位置

聯合新聞網／ 張紫凌
希望達成的工作目標，會影響人在職場上的心態。示意圖／Ingimage
希望達成的工作目標，會影響人在職場上的心態。示意圖／Ingimage

最近跟一位晚輩聊天，他跟我說，他同事常常給他「金句式」的建議：「你太認真了啦！工作就是領多少錢、做多少事就好。」這句話聽起來有點道理，但仔細想想，似乎又哪裡不對勁。

這位同事的資歷比他多1年，而且兩個人的職務內容和薪水都差不多，他入職不到一年，工作雖然很累，但他覺得很有成就感，也從中汲取經驗，將近一年來的時間成長不少，只是這樣的積極態度和表現，反而讓身邊的同事覺得他「太拚」或是「太裝了」。

他很疑惑，因為被同事這樣一講，讓他覺得努力像是一種過錯，我只有反問他，是否滿足於現在的生活或是薪水？他的回答是：「錢當然是要越賺越多、生活當然是要越過越好」，說的很棒呀。

事實上，一個人的態度，通常反映對未來的期待，如果對生活的現狀滿意，那麼他同事提供的是一種「安於現狀」的視角，但如果希望再往上突破，就要尋找那些比自己更優秀、更有成就的那些人來請教，因為他需要的是不同層次的視野與方法。

很多人會嚮往高薪者的收入，因此汲取他們的建議，這個想法是合理的，但也要注意，高薪者的建議也不是全部都適用，因為有些人的成功，可能來自於某些運氣成份，比如進入了產業風口或是搭上了特殊的機遇，而他們給出的建議，往往出於自身的經歷，未必適用於所有人。

但不可否認的是，高薪者的通常有的優勢是：

1、視野更廣：他們接觸的圈子和資源，可能比普通人更多元、更深入。

2、邏輯與思維：能夠達到一定收入的人，往往有清晰的目標感和行動力，這些特質能為我們提供啟發。

3、機會與人脈：他們的經歷，可能隱含著可以學習的關鍵點，幫助我們在未來抓住類似的機會。

最終的答案還是需要根據自己的個性、目標和能力來衡量，無論是高薪者還是普通收入者的建議，都只是不同的參考資料而已，關鍵在於是否清楚自己要什麼？

有了清晰的認知才會有方向，也因為他現在還年輕，還在學習、累積經驗的階段，只要不是過份的盲從努力，努力去做這一點我覺得很好，我個人的想法，努力不一定能得到預期的結果，但持續努力，機遇來了才有機會抓住。

不知道大大們怎麼看呢？

◎本文內容已獲張紫凌授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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