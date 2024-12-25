從谷底到頂峰 三星電子傳奇前執行長、韓國現任國會議員高東真的工作哲學首次公開！

沒有傲人學歷，左耳失聰，甚至經歷嚴重的Galaxy Note7手機爆炸事件，他仍成功從基層一路晉升到CEO。怎麼做到？

2016年Galaxy Note 7爆炸事件，讓三星遭逢危機，集團蒙受超過上億美元的損失，品牌形象也大打折扣。而讓三星重振而起的，正是三星電子前執行長──高東真。

高東真早年家境不富裕，沒有亮眼學歷，進了三星也是從最基層做起。入職後，他更深刻感受到自己能力的不足，但他並不氣餒，反而將這樣的現實轉換為努力前進的動力，訂下成為執行長的目標，並一步一腳印的朝這個方向邁進。

▎翻轉對自己不利的現況，締造三星成功傳奇

（本文出自《執行長，請問什麼是工作？》 在成為執行長後，更堅持定期與員工聚餐，以瞭解年輕人的想法，並透過自己的人生經驗，來回答他們的問題，幫助年輕員工在競爭激烈的三星環境中找到方向。本書歸納出高東真的五大成功心法：

◆建立正確的態度｜當你覺得「一無所有」時，該怎麼做？

調整好自己的心態很重要，高東真最初進到職場，就給自己訂了未來要當上最高領導者的目標，當你確立好正確的心態，才能擬出通往成功的康莊大道！

◆締造成果與價值｜當一再努力卻還是失敗，要怎麼調適？

當同期的人都出國進修，高東真卻還被前輩質疑：「怎麼還沒做出成果？」有如當頭棒喝的話更加讓高東真領悟到，在職場這個只看成果的地方，只有努力是不夠的，唯有努力對方向、做出成績來，才能被看見。

◆重視人際關係｜不與任何人為敵、學會「抱怨」，而非「發牢騷」

職場難免會有不愉快或不順心的事情，但是看場合「抱怨」，卻能適度的調解組織的問題與困境，因為抱怨的目的不是傷人，而是為了創造雙贏。

◆莫忘人生初心｜要過「穩定」的生活，還是「安於現狀」的人生？

表面看似沒有波瀾的大海，實際上卻有無盡的能量在水面下行動。為了生活、訂定目標、創造成果，這是為了追求穩定的人生，必要的條件就是隨時能掀起大浪的能量與核心，這正是基於自己對目標的初心。

◆經營自我的發展｜為了自己成功，犧牲身邊的人一些是可以的嗎？

職場生活的困難之處就是，為了某些目的，會產生必要的犧牲，因此要不斷地檢視自我，才不會無視別人的犧牲，因為職場的成功絕非一人能及，必須確保自己保持著謙卑的心態。

高東真不將工作視作單純謀生的手段，而是將工作視為一種「有意義的生活實踐」，更是通往成功的道路和目標。高東真自幼喜歡研讀歷史故事、學習漢字與成語。在中國傳統文化的薰陶之下，造就了他堅強的內心與力求精進的態度。

藉由本書，他將自己從普通員工到成為最高管理者的過程中所獲得的經驗與智慧加以整理，試著與我們分享他心中對於這個問題的答案：什麼是工作。

（本文出自《執行長，請問什麼是工作？》 作者：高東真 譯者：Loui )