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老一輩說錢放銀行最安全至少不會賠錢？ 阿愷：只會存錢無法財富自由

聯合新聞網／ 阿愷存股
示意圖／Ingimage。
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從小到大父母長輩時常灌輸的觀念就是，好好讀書考上，找份好工作。

所以大多數老一輩父母的對財商教育停留在：

1.不要亂花錢，要存錢

2.有錢要盡量還清貸款，尤其是房貸

3.錢最好不要拿去投資（買股票），放銀行最安全，至少不會賠錢

存股是一種長期投資方式，它的概念是持續買進股票並長期持有！

像是金融股或者ETF等等每年殖利率都有4%至5%，有些甚至高達6%。除了可以打敗定存的1%，也可以防止2%通貨膨脹侵蝕你購買力。用這樣思考，其實你會發現股票沒你想像那麼危險。

愛因斯坦曾說：「複利的威力比原子彈還可怕，它是世界的第八大奇蹟」，善用時間複利是多麼驚人的一件事！

然而當我堅持自己的存股哲學！

看到累積到目前淨資產900萬成果和複利威力後我才明白，長期持有才是王道！

◎本文內容已獲 阿愷存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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