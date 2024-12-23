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「物以類聚」你的收入等於五個好朋友的平均收入？ 阿格力：仔細想有道理

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
示意圖。圖/ingimage
示意圖。圖/ingimage

要怎麼樣才能讓我財路更多一點？

阿格力教大家一個簡單的邏輯，有沒有聽過「物以類聚」？就是跟怎麼樣的人在一起，就容易變成那樣的人。

以前呢，阿格力小時候很喜歡講話，老師就故意把他排在很文靜、班上考第一名那種，就是希望能夠安靜一點。

這個也是有邏輯的喔！

之前有看過一本書《交朋友的智慧》，這本書呢，裡面提到...「你的收入就等於五個你非常密切朋友的平均收入」！

欸，仔細想一想也是有道理...

因為你朋友整天所討論的事情，只有去哪裡玩、去哪裡喝酒、哪裡把妹啊...你的財路大概就只有在這裡而已。

可是如果討論的是說：股票要買哪一支、我最近還在做什麼創業的項目，你也會覺得說欸，那我不跟著做也不行！

那你跟著做，漸漸你就會往好的方向去走。

所以這真的很重要！如果你想要改善你的財富的話，你要仔細想一下你身旁的交友圈是不是要有點改變。

◎本文內容已獲 阿格力 授權，未經同意禁止取用轉載。

創業 月收入 財富

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