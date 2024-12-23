每週星座運勢準嗎？ 專家：人們會完全忽視和占星預測不吻合的事件

想像一下，桌上有四張紙牌，看起來像這樣(圖表五)：

每張紙牌的一面是數字，另一面是英文字母。你得知的假設是：如果紙牌的一面是偶數，背面的英文字母就是母音。問題在於，你得翻開哪一張或哪些紙牌，才能驗證這項假說。彼得•華生（Peter Wason）在1966年提出這項測驗，通稱為華生選擇任務（Wason selection task）。

請各位花一點時間，好好想一想。

大部分人會先翻開數字4的紙牌。如果卡片背後出現母音字母，就能支持這項假說。如果不是，就能推翻這項假說。所以選擇數字4的紙牌有其道理。接著，許多人會選擇字母E的紙牌；這樣做似乎是驗證這項假說的重要方法。

但是，如果仔細一想，會選擇字母E的紙牌，是受到想要確認這項假說的想法所驅使（如果紙牌的一面是偶數，背面的英文字母就是母音）。事實上，這並不是有用的驗證步驟。

（本文出自《誤信: 為什麼理性的人會相信不理性的事》 因為如果字母E的背面是偶數，就和假說一致，但如果它的背面出現奇數，就無法確認或否定這項假說，因為這項假說並沒有說明，如果紙牌是奇數，背面會是什麼圖案。

在這項測驗中，很少會有人翻開字母K的紙牌，但其實這張紙牌才是關鍵。因為，如果這張紙牌的反面是偶數，就會否定這項假說。因此，正確的答案是翻開數字4與字母K這兩張紙牌。其他紙牌和這項假說無關。

如果你回答正確，恭喜，你有非常好的邏輯思維。又或者，你以前就看過華生選擇任務，只是利用這次機會來確認你比別人聰明的假說。如果你回答錯誤，也不用氣餒，因為還有許多人和你一樣。在華生的原始測驗裡面，只有不到10％的參與者答對。

各位也可能會想，許多文獻都提過華生選擇任務，但每份文獻的描述都有不少細微差異與不同狀況，所以這些文獻本來就很有可能出現偏誤搜尋。

華生選擇任務展示的是確認偏誤，也就是人們傾向尋找能支持假說、而非否定假說的證據。確認偏誤不只會出現在我們尋找資訊的時候，它也會影響我們如何詮釋資訊，讓我們把資訊視為能夠確認或支持既有信念或價值觀的證據，同時讓我們避免或忽視可能挑戰既有信念或價值觀的資訊。

當我們對世界的認知出現極大的矛盾，確認偏誤可以讓我們快速得出自認合理的結論。一個人會因為自己偏好的候選人落選，而堅持大選結果遭到操弄，並認為投票機不可靠；但如果他支持的候選人當選，他則會盛讚選舉過程很民主，並且對投票機很有信心。

一個人如果相信報紙上刊登的每週星座運勢，就會將那些大致上和占星預測相符的事件視為證據，認定星星會根據我們的生日來安排運勢；但是這個人也會完全忽視或草草帶過和占星預測不吻合的事件，不去質疑占星術是否有效。

所以李察才可以從死亡統計數據中，解讀出比實際數據更多的意義，並完全漠視我的解釋。他不相信一般接種率和整體患病率降低之間呈現高度的相關，因為這不符合他的信念。同時，他又過度強調疫苗接種和2021年3到4月間、二十九歲到三十九歲的年輕人死亡率之間的微弱關係，因為這和他現在的心智模型所認定的世界樣貌相符。

確認偏誤多多少少都讓我們所有人陷入麻煩。想想看你上次和朋友發生爭執後，上網尋求Google大神幫助的情形。你會中立的搜尋所有資訊嗎？你是大部分會（或是只會）查詢支持自己觀點的證據，還是也會搜尋不支持自己觀點的證據？

想想看，如果你聽到自己不喜歡的人的負面謠言，你會怎麼做？請老實回答：你會用開放的心態看待謠言，在下定論前先查核事實嗎？或者，你會假定謠言一定是真的，因為它符合你對這個人的既定印象？

毫無疑問，你肯定在其他人身上遇過這種狀況。就連我也會落入確認偏誤（只是和占星術無關）。當我們希望事情是真的，或是害怕事情是真的，這樣的傾向都同樣強烈、有威力。

* 編注：指透過系統性的方法蒐集而來、可量化的資料。