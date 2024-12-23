以色列年輕男性死亡率上升23%與「疫苗接種時間吻合」 他打臉：統計學上沒意義

我向來很相信別人，但我知道在這種狀況下，必須違抗直覺，假設每一件事都和表象不同，並且進一步釐清資訊。舉個典型的例子來說，他傳給我的第一個連結，把我帶到美國內科與外科醫生協會（Association of American Physicians and Surgeons，縮寫為AAPS）網站。

它看起來和其他醫學機構的網站沒兩樣，也有艾斯庫拉皮斯之杖（Rod of Asclepius）的標誌，也就是蛇纏繞在權杖上的圖像。

但是，一旦深入探索會發現，這根本是用來掩護右翼政治團體的幌子，和醫學科學根本沒關係。在過去幾年間，這個協會否認愛滋病（毒）存在；宣導墮胎和乳癌有關；斷言接種疫苗和自閉症有關；宣稱同性戀會縮短壽命等，提出各式各樣荒誕的論點。

（本文出自《誤信: 為什麼理性的人會相信不理性的事》 對於沒有受過專業訓練的人來說，這個網站發表的論文格式和其他醫學期刊並無二致，但是文章的內容並不是以數據或事實為根據，而是充滿個人意見與各種臆測。

我回覆李察，告訴他這並不是學術期刊，而且我也不認為這些文章是值得信賴的證據。李察完全忽視我的反駁，只是把話題轉到另一項資訊。這就是典型的驗證偏誤：他忽視不支持他的假說的所有證據。

他傳來的第二個連結是一則推特貼文，上面寫著2021年3月到4月間，以色列介於二十九至三十九歲的年輕男性死亡率上升23％。李察說，這和首波年輕人接種疫苗的時間吻合，所以顯然這些年輕人是被疫苗害死的。

他還傳來以色列衛生部的線上資料庫連結，其中的數據似乎正確無誤：在這兩個月裡，數字的確上升了23％。然而，進一步檢視會發現，有問題的死亡率實際上的死亡人數非常少，只有兩位數。

實際數字很小的時候，如果以百分比來顯示增加率，看起來就會比真實狀況還要嚇人。舉例來說，如果這週有兩人死亡，下週有三人死亡，那麼死亡人數增加率就是50％。

而且，在這段時間內，死亡人數是從十三人增加為十六人，因此死亡人數增加率就是23％。順帶一提，用這種方式來描述數字，可以讓人更輕易傳遞訊息，所以人們早就廣泛使用這類策略，並不只有落入錯誤信念的人這樣做。統計學會有些臭名在外，這就是主要原因之一。

況且，這份報告是把各種不同死因的死亡人數加總計算。一場嚴重的車禍，就有可能嚴重扭曲數據。接著，我擴大檢視這些死亡數據，把它們和更長的時間區間（不只3月與4月）與更多年齡層（不只二十九歲到三十九歲）相互對比。

結果很快就顯示出，數據會隨著時間起伏波動，而李察擔心的死亡人數增加，只局限在特定年齡層與這段特定期間。

如果檢視其他期間與年齡層，就看不到死亡人數明顯增加的狀況。於是，我把李察傳來的數字增加統計值，和長時間的整體數據波動做比較。我這麼做是要查看，數據增加23％和整體死亡人數的波動相比，在統計學上是否沒有差別。

結果我再次發現，雖然23％的增加率看起來的確很高，但是這樣的波動可以預期，這段期間的死亡人數增加在統計學上沒有意義。

我希望藉由這個機會，幫助李察更加了解科學與統計學，於是製作了一支影片，將我在電腦螢幕上做的分析結果呈現出來，顯示出我得出不同的結論。

結果，李察還是一樣沒有回應我。他對於違背他的信念的證據毫無興趣，他只想要找出更多證據，支持並強化他本來就相信的那些事情。實際上，我們都和李察有點相似。如果你不相信，這邊有一項簡單的測驗。

（本文出自《誤信：為什麼理性的人會相信不理性的事》 作者：丹．艾瑞利 譯者：吳鄭重 )