曾窮到戶頭只剩100元 他如何模仿「有錢人習慣」成功翻身億萬富翁

摘要 1.富人不會把錢當成「髒東西」，也不會刻意避免思考或談論金錢的話題。 2. 富人比一般人更重視金錢和謹慎使用金錢，並且時常會考慮花錢所得到的價值是否比花出去的金錢本身更多。

初次見面，我叫立川健悟。十分感謝你從眾多書籍中，挑選本書翻閱。我是理財規畫師，也可說是一名理財專家，為了協助客戶規畫人生，以及確保未來資金不會斷炊，主要提供累積資產的建議。

老實說，我不是一開始就從事這個工作的。大學畢業後，我的第一份工作是平面設計，後來因為任職的廣告製作公司在經營上出了狀況，所以因緣際會轉職到一間與不動產和IT有關的企業，也就是「不動產科技」的新創企業。

我在那家新創企業當業務，因為是房仲業務，所以能遇見許多地主或不動產的持有者。

我因此有了寶貴的體驗，能接觸到以房屋資產為主，價值數億到數十億日圓，每月租金收入高達數千萬或數億日圓的「富人」或「超高淨值人士」。

我也很幸運，工作的同時有些富人很關照我，私下會邀請我參加他們的活動或介紹人脈給我。

我在工作之餘，也從許多只有工作往來、沒有深交的富人身上，聽到他們獨特的人生故事或思考方式。我不太清楚確切的數量，不過累積下來聊過天的富人應該超過一百五十人。現在回想當時跑業務的我，只是極為普通的「平民百姓」而已。

最初任職的廣告製作公司在經營出問題後，我開始找工作，當時因為薪水遲發等問題，我的手頭緊到生活費都湊不出來，銀行存款也跌破到不到一百日圓而嚇得自己臉色鐵青。

有錢人和你想得不一樣

我跟金錢相處的方式也很隨意，剛開始跑業務、遇到這些富人時，我曾自以為「他們很富有，花錢一定不手軟，不用想太多就可出手消費吧」。

可能是家人、親戚或老家的朋友灌輸了我這種觀念，我身處在一種隱約存在、卻根深柢固於日本社會的「共同幻想」中，我因此覺得「談錢的人很貪婪」或「錢是必需品，但是很髒」。

然而，在遇過許多富人，傾聽他們談話的過程中，我漸漸注意到正是因為他們的觀點或日常習慣異於常人，所以才會成為「富人」或「超高淨值人士」。

富人不會把錢當成「髒東西」，也不會刻意避免思考或談論金錢的話題。高調炫富可能會招來不必要的嫉妒，所以他們不會到處宣揚，但富人比一般人更重視金錢和謹慎使用金錢。

此外，富人時常會考慮花錢所得到的價值是否比花出去的金錢本身更多。換言之，他們對性價比非常敏感。

整體看來，富人對金錢的思維或使用非常「理性」。知道這個事實後，我的人生因此有了翻天覆地的改變。

平民百姓成功躋身富人行列

我不想再過為錢所困的生活，所以跟工作上遇到的富人展開業務對話的同時，也積極訪談他們。因為，我決定詢問富人關於金錢的行動、習慣和思維，然後模仿他們。

結果，過去身為「平民百姓」，銀行存款甚至跌破一百日圓的我，現在已經加入所謂「富人」的行列。

我任職的新創企業當時剛起步，員工人數還很少。我在模仿富人的行動和習慣後業績長紅，歷經幾次升遷後，當上了業務部門的執行董事。後來公司成功上市，我賣出手上大漲的持股，幸運獲得了鉅額的資產 。

當時我曾思考要搭上FIRE（Financial Independence Retire Early，財務獨立、提早退休）風潮，不過考量到為了維持已積累的資產，更希望能正視金錢並好好與之相處，同時又期待可以具備最新的金融知識，於是便轉換跑道成為理財規畫師至今。

當然即使在現在的工作中，我除了受教於厲害的諸位前輩，還充分活用了在前一份工作中學到的「金錢教誨」。每當我提出關於富人的習慣或思維的建議時，常常讓客戶感到開心。

大家讀到此處，覺得如何呢？我想你們也想快點知道「富人的理性金錢教誨」是什麼吧。

這些教誨絕不是只有少數人才能實現的特殊內容。只要知道思維或訣竅，就能輕鬆在日常生活中實踐，而且活用的效果還很長久。

富人的「聰明用錢法」任何人都能模仿，卻不是任何人都知道，將其應用於生活中，讓自己更自由駕馭金錢吧！這會讓你的人生變得更加豐富。

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

作者：立川健悟

譯者：林信帆

《原文曾窮到戶頭只剩100元…他如何模仿「有錢人習慣」，成功翻身億萬富翁！》