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50歲頂客族 靠「四招」安心養老

聯合新聞網／ 呂宛臻
示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

阿玲與阿強是一對選擇不生育的50歲頂客族夫妻，熱愛旅遊、享受生活。某天，他們在小琉球度假，悠閒的躺在沙灘上，享受夕陽西下的美景。「你會陪我到最後嗎？」阿玲突然問阿強。因爲看著越來越年邁的彼此，阿玲擔心會因一場變故打亂現有生活。到時他們沒有子女可以依靠，還需面對高昂的醫療費用與漫長復健之路。

阿玲對未來老年生活的疑慮，可以透過以下四招化解：保險保障、選定意定監護人、遺囑與信託安排及預立醫療決定。提早安排，才可以真正安心養老。

第一招：保險

家裏的保險歸阿玲管，她知道保險是第一道防線。除傳統醫療險，因應老年生活還需規劃長照險、重大傷病險與壽險，來轉嫁長照風險。

1.長照險：在失能時提供每月照護金，支付看護或養護機構費用，減少照護負擔。

2.重大傷病險：應付中風、癌症等300多項疾病帶來的醫療費用和收入損失。

3.壽險：支付活著另一伴養老金或喪葬費用。且指定受益人可規避特留分，把錢留給想給的人。

長期照護險及重大傷病險可選擇「外溢型保單」，透過健康行為如運動達標，減少保費或增加保障額度，既預防風險又減輕經濟壓力。

Tips:保險需趁健康狀況良好時規劃，以避免除外承保、加費或拒保等問題。

第二招：選定意定監護人

「意定監護人」是指在清醒時選擇可信賴的人，在我們失去行為能力時，接管我們生活、財產、醫療，減少家庭糾紛。阿強與阿玲都選擇姪女小美做為他們的意定監護人，而非到時被法院指派不熟悉的人，擔任法定監護人接管他們一切。指定意定監護

人流程如下圖。

第三招：遺囑與財產信託安排

遺囑和信託是規劃財產分配的兩大重要工具，避免爭議、實現個人意願。

1.遺囑：讓阿強與阿玲指定財產分配對象，如伴侶、摯友或公益機構。但不得違反法律，如特留分。設置遺囑執行人、遺產管理人，確保遺囑順利執行，避免糾紛。

2.信託：讓阿強與阿玲規劃更具彈性、客製化及專款專用，如遺囑信託、安養信託、保險金信託等。加設信託監察人，讓信託財產受監控，不被濫用。

第四招：預立醫療決定

阿強與阿玲透過預立醫療，提前決定在生命末期、極重度失智等5種特定臨床情況，對安寧療護或生命延續治療的意願，如接受或拒絕侵入性治療。預立醫療讓我們享有「拒絕」被治療的自主權，維護最後的尊嚴，像阿強要強了一輩子，他就拒絕侵入性治療，想要體面的離開人世。預立醫療決定書的簽署步驟如下圖。

結論：給自己與伴侶的一份安心

透過保險提供財務保障，選定意定監護人在失能時有信任的人代為決策，透過遺囑與信託妥善管理資產，預立醫療守護最後的尊嚴，阿玲與阿強完善長照規劃，無慮養老。因應健康、財務與想法的變化，他們也會每三至五年檢視一次，確保最符合他們當下情況。

公益 意定監護 財產 遺囑信託 遺產 長照 養老金

呂宛臻

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