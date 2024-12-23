剝奪公民基本自由？ 他傳「一堆影片」聲稱新冠肺炎是政府的「工具」

還記得李察嗎，那個聲稱想要親手吊死我的傢伙？顯然，我們一開始的關係並不好，但我們還是保持聯繫。他過人的聰明才智，以及一心一意致力於「研究」的努力，讓他成為優秀的嚮導，引領我前往探索落入錯誤信念的人的腦海。

李察自稱是追求真相的人，他的任務就是揭露權貴菁英織成的謊言與欺瞞之網，我相信他對此深信不疑。新冠否認論絕對不是他採信的第一項陰謀論。的確，早在好幾年前開始，李察就對許多另類的說法來者不拒。

他相信比爾•蓋茲控制了世界衛生組織；他相信經濟菁英發明並經營美國聯邦準備銀行，以此控制世界經濟；他相信洛克斐勒家族（the Rockefellers）試圖創造全新的世界秩序；他也相信查爾斯•曼森（Charles Manson）參與美國中央情報局的人腦控制實驗MK-Ultra，才因此變成連續殺人犯。

（本文出自《誤信: 為什麼理性的人會相信不理性的事》 新冠疫情爆發時，李察還相信新聞報導的內容，但後來他「覺醒」並了解到，他相信錯人了，他不該相信美國疾病管制與預防中心、世界衛生組織或佛吉博士等人。於是，他開始「自己做研究」。

他告訴我，他讀過「所有科學文獻」，如果有不明白的地方就去查。然而，這些研究卻讓他更加狂熱的相信和新冠病毒有關的各種陰謀論。他究竟是如何搜尋這些浩瀚的網路資訊，然後得出自己的結論呢？這是一個社會科學家稱為偏誤搜尋（biased search）的精彩例子。

廣義來說，偏誤搜尋可以指稱任何一種搜尋方式，但當事人只會搜尋所有可用資訊當中的一小部分。當然，我們很難想像有人在搜尋資訊時，會百分之百完全沒有任何偏誤。所以，我們應該把偏誤搜尋想像成一種持續的狀態，再質疑某人搜尋資訊時偏誤的程度有多高。

許多原因都有可能影響我們的搜尋產生偏誤。在某些情況下，可能是我們只看到現成或最容易取得的資訊，就像在寓言故事中，某人只在燈柱下尋找鑰匙，並不是因爲他在那裡遺失了鑰匙，而是因為只有那裡有光。

上網搜尋資訊時，我們輸入的特定詞彙、搜尋引擎使用的演算法，或是放在最頂端的贊助商連結，都會造成搜尋上的偏誤。也許是我們使用的搜尋引擎，無意間遺漏某些資料或特定語言的搜尋結果。只要是沒有完全呈現所有相關資訊的搜尋，都是某種形式的搜尋偏誤。

在錯誤信念中，有一種特殊類型的偏誤搜尋會發揮作用，我們稱它為確認偏誤（confirmation bias）。確認偏誤也是一種偏誤搜尋，它始於一項假說，但卻只尋找支持這項假說的相關資訊，不相信或忽略和假說相牴觸的任何資訊。

李察的言行完全展現出這種狀況。我認識他的時候，他就已經完全相信新冠肺炎是政府用來剝奪公民基本自由的工具。他進行廣泛的研究，都是為了確認那項假說。

在一次線上討論中，李察傳來一些影片連結，影片中人們談到新冠疫情對自己、親戚、熟識的人與子女帶來可怕的影響。有些影片一看就知道是在自家拍的，其他影片則看起來比較正式。

但是在我看來，沒有一支影片符合證據的標準，而且影片中的人光是描述自己有多麼痛苦，實在讓我無話可說，也得不到更多資訊。我請李察只要傳來結構性資料（hard data）* 與學術論文就好。畢竟他宣稱讀過所有醫學文獻，為什麼不先傳這些資料呢？

那晚，李察傳來許多連結，還附上下列聲明：「這裡有你必須了解的所有資訊，以便釐清究竟發生了什麼事。」許多連結乍看是合法的資料來源，這些「專家」似乎都有文憑，這些機構似乎真實存在，這些期刊也像是學術的醫學期刊。

（本文出自《誤信：為什麼理性的人會相信不理性的事》 作者：丹．艾瑞利 譯者：吳鄭重 )