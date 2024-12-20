氣候變遷是各國政府冷戰時期要發動的「天氣武器」？ 他上網搜尋後愈陷愈深

強迫症的特質

想像有一名年輕女性，就稱呼她為艾咪吧，她從小就因為體重過重而遭受霸凌。結果，她發展出一種心態，反而特別在乎自己的長相，從她長大成人、進入大學，到後來成為當地食品供應業專家，這種心態都沒有改變。經過時間演進，她心中負面的想法愈來愈頻繁、反覆的出現，最後變成一種過度的執著。她無法停止思考自己的外貌，尤其是要出門和人碰面的時候，更是擺脫不了這種想法。

她試圖面對這些縈繞不去的執念，於是發展出一系列的習慣，出門前一定要照鏡子、摸頭髮，還要洗手，才能確保自己準備好要出門了。這些行為無法緩解她對自己外表的憂慮，但的確給她一種掌控感，多少可以幫助她冷靜下來。再經過一段時間，這些行為變得更像例行公事、也更難以控制，最後她必須依賴這些動作才能開始做其他事。這就是強迫症一般概括的特質。*

現在讓我們用強迫症的一般結構，也就是過度執著的想法與強迫性的行為，能讓他們覺得事情比較可以忍受，來思考這樣的敘述能夠提供哪些有幫助的譬喻，來解釋懷抱錯誤信念的人想要找到怎麼樣的慰藉。

我的想法是，就像艾咪在洗手的行為上找到某種程度的安慰，落入錯誤信念的人也是專注尋找一個人，好將發生在自己身上的壞事歸咎給他，並且在過程中得到安慰。當他們感覺這些事件可以得到合理的解釋，就能得到某種掌控感，這種感覺還至少可以維持一陣子。

當然，強迫症並不是用來解釋錯誤信念的完美譬喻，因為洗手的動作和找到可以承擔世上壞事的代罪羔羊之間，確實有好幾項重要的差異。然而，即使是這樣的差異，還是可以幫助我們更加理解，陷入錯誤信念的人想要透過尋找壞蛋的行為，來滿足內心深處的哪些需求，以及為什麼這樣的努力，注定會將他們帶入錯誤信念漏斗的深淵。

洗手的行為每天都一模一樣，但是在網路上尋找壞蛋，卻是每天都在改變、規模持續擴大的行為。每一次上網搜尋，就會看到更多影片、更多資訊、更多連結，以及更多發現，因而創造出愈來愈深的陷阱。

氣候變遷嚇壞他

我們把艾咪和另外一位叫作湯姆的年輕人作比較。湯姆不擔心自己的體重，也沒有因此感受到壓力。但是，他對周遭世界發生的事相當在乎又擔憂，尤其關心氣候變遷的問題。他知道有人因為野火或颶風失去家園，這些故事讓他嚇壞了，但科學事實又讓他十分迷惘。他變得愈來愈執著，覺得自己迫切需要知道為什麼這些事情會一再發生。自然而然的，他開始上網搜尋。

（本文出自《誤信: 為什麼理性的人會相信不理性的事》 在這裡有件事值得我們注意，那就是洗手這類行為，對湯姆並沒有任何幫助。他是在尋找解釋，而且正因為他是在為非常糟糕的事情尋求解釋，「仁慈的上帝」這類說詞對他而言並不管用。

湯姆尋求的是一種有害的機制，也就是某股邪惡力量，這個理想的對象不僅可以解釋這些事為什麼會發生，還可以讓他怪罪。湯姆找到一支影片，解釋氣候變遷和燃燒石化燃料一點關係也沒有；而是政府進行的祕密地球工程實驗導致的結果。

他感到非常震驚，卻也變得比較冷靜，因為他現在覺得自己對這項議題更加了解了。這個世界變得比較合理，這讓他感到安慰（就和艾咪第一次在出門前洗手而感到安慰的情況類似）。但是，這樣的冷靜並沒有緩解湯姆的壓力與擔憂（也和艾咪的例子一樣），很快的他就需要再來一劑相同的解藥（又和艾咪的情況一樣）。

他找到極光研究計畫

於是，湯姆又回到網路上，但這次搜尋的結果有點不同，他得知一項高頻主動式極光研究計畫（High-frequency Active Auroral Research Program，簡稱為 HAARP）。這是一項真實存在的計畫。他在Google Earth上找到位於阿拉斯加的前軍事研究設施，並得知這項計畫能藉由震動大氣層中的金屬微粒，引發颶風、地震與洪水，而我們聽到有關氣候變遷的故事，只是用來掩飾這項計畫的致命影響力，因而設計出來的一場騙局。

事情開始愈滾愈大！接著，他讀到飛機如何散布有害的化學物質與金屬微粒到大氣層中，好讓HAARP用無線電波「激發」這些物質，進而改變天氣。湯姆還找到一篇貼文的發布者說，他的弟弟正在空軍服役，可以證實他所讀到的資訊。

某一天他走路回家時，突然注意到頭頂有許多台噴射機飛越天空，留下一道道白煙。於是當天晚上，他又開始上網搜尋，並發現這些事情都是有跡可循：有一項陰謀打算將地球的資源破壞到某個程度，好讓各國政府可以在新的冷戰時代，運用天氣作為大規模破壞的武器，並且對自己的人民掌握更大的控制權。

不斷上網搜尋愈陷愈深

在這一系列過程中，我們可以看見湯姆的應對機制是難以克制的上網搜尋資訊，這和艾咪不斷洗手的應對機制截然不同。上網搜尋資訊和洗手不同的地方在於，每一次上網的結果都不一樣；它會讓湯姆愈陷愈深，進入充滿邪惡陰謀與反派人物的複雜世界，編造出另一種現實。他陷得愈深，對每一件事的看法也就改變愈大。湯姆正朝著錯誤信念的漏斗深處前進。

強迫症和錯誤信念的另一項重大差別在於，強迫行為有可能使身體衰弱或傷害身體，但洗手是無傷大雅的活動，不會造成長期的傷害或改變一個人。然而，錯誤信念卻可能從思想的根本，將一個人變得負面、消極。尤其當錯誤信念都和卑鄙的壞人有關，而這些壞人總想要奪取世界，毀滅所有人，並且控制我們生活中每一個面向，落入這種錯誤信念的人就會愈來愈負面。

相關資訊（尤其是網路資訊）層出不窮的特性，以及這些資訊不可避免都導向包藏禍心的詭計的傾向，正是區分錯誤信念漏斗和強迫症的兩大重要特徵，同時，這兩項因素也會導致錯誤信念的漏斗對我們的心理造成極大傷害、難以逃脫。

很顯然，找出說詞、把錯怪罪在虛構的反派人物身上，並無法真正解決任何事情。這樣的做法對於解決氣候變遷、失業、困惑、恐懼、焦慮、社會忽視等問題毫無幫助。然而，這樣做卻可以提供短暫的慰藉，創造出一種感受，讓人認為自 己已經掌握相關資訊與事態發展，在短期之內這能讓人感覺 良好。

一切都是別人的錯

當湯姆處於混亂與擔憂時，如果請他為自己整體的身心健康狀態評分，他可能會說：「總分10分，我打5分。」當他看完第一批網路影片後，可能會說：「6分。」有改善了喔！剛開始，當湯姆找到可以怪罪的大壞蛋時，心理上得到了安慰。感覺自己了解前因後果，更重要的是，他沒有錯，一切都是別人的錯，這是多大的安慰啊！

然而，當他沉湎在最近發現的想法時，世界變黯淡了，身心比一開始更不健康，舉例來說，可能落到只有4分吧。所以他問自己：怎麼做可以讓我感覺好一點呢？他想起上次讓他覺得比較好受的事情是什麼。於是，他回到網路上，找到更多影片。他又暫時覺得比較舒服了。

但是長期而言，他會覺得愈來愈糟糕。當他深深陷入仇恨與執念無法自拔，原先能提供短暫慰藉的活動，將改變他的信念系統，慢慢讓他變得更加憂愁，甚至更加執迷於自己最初想要逃離的恐懼與焦慮（如圖表3所示）。這種短期紓緩、長期惡化的模式，正是讓錯誤信念的漏斗如此吸引人又足具破壞力的部分原因。

* 作者注：在這個競爭激烈的社會中，有些人聲稱自己有「輕微的強迫症」，有時候他們似乎將自我診斷的結果視為榮耀的勳章。然而，實際上，強迫症不是天賦，而是很嚴重且有可能破壞性極大的症狀。

（本文出自《誤信：為什麼理性的人會相信不理性的事》 作者：丹．艾瑞利 譯者：吳鄭重 )