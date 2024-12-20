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Fed有意延長降息循環、恐慌再起？ 國泰投信：正向看明年股市

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

回顧聯準會在12月利率會議，會中宣布降息1碼符合市場預期，並同步上修2025年底、2026年底中性利率，釋出未來將放緩降息步調立場。會議結果底定後，美股主指普遍下跌。對此國泰投信投資研究團隊表示，美國近期公布的經濟數據多數優於預期，美國經濟仍具韌性，投資人仍正向看待企業獲利未來表現，不必過於悲觀。

觀察聯準會主席鮑爾在記者會中提到，今年9月以來聯準會合計降息4碼，完成了政策的重新校準，而未來降息將更加趨於謹慎；此外，根據芝商所Fed Watch最新利率點陣圖顯示，2025年全年降息碼數預計將由4碼縮減至2碼、2026年則維持降息2碼、2027年降息1碼，降息周期延至2027年底。

國泰投信產品研究發展部協理楊正豪表示，其實今年以來美股漲幅亮眼，多數投資人處於獲利狀況，因此當市場一有風吹草動，容易有獲利賣壓順勢出籠，造成短線較劇烈的下跌修正，加上聖誕節前後本就是美股交投清淡時點，買方進場意願薄弱下，美股跌勢更容易被放大；從技術面觀察美股近期走勢，推估短線美股陷入整理的可能性高，但漲多拉回屬於股市健康的良性修正、後續將有助於籌碼面沉澱。

至於美國經濟現況應如何布局，楊正豪則補充道，根據12月美銀經理人調查顯示，經濟軟著陸預期達60%，加上美國近期公布的經濟數據以大多優於預期，顯示美國經濟仍具韌性，正向看待企業獲利未來表現。類股方面，在川普有望祭出寬鬆政策下，科技股還是引領股市上漲的關鍵。根據EPFR報告顯示，今年以來多數時間資金穩定淨流入科技類股，截至12月11日，累積4週淨流入規模達119億美元，位居各類股之冠，有望為美股挹注未來漲升動能。

美債方面，儘管近期美國十年期公債殖利率再度攀高至4.5%附近，惟衡量市場恐慌情緒的美銀美債選擇權波動率指數（MOVE Index）出現下滑，18日時已回落至85.7，投資信心有所恢復，投資人在布局時仍可選擇收益率相對較有吸引力的投資標的，如美國公債、公司債等體質較佳的投資等級債種。

美國經濟 降息

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