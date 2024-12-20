市場進入高波動 2025固定收益資產這樣配

聯準會今年度最後一次降息，一如預期調降利率一碼至4.25%~4.5%，然而利率點陣圖中位數顯示，2025年降息次數將下修至兩碼，暗示未來將更謹慎決定降息的幅度與時機，引發市場對政策路徑的重新定價，造成美股三大指數同步震盪修正。富蘭克林投顧建議，隨著美股逐一攻頂，自然增加高檔拉回壓力，當前投資人配置宜注重多元分散、提高穩健部位，渡過短線高波動的同時，也能順勢分享中長期多頭格局。

2025債迎生機靠精選

根據CME FedWatch（12/18），市場目前多傾向聯準會明年僅會降息一碼，時間則落在六月，聯邦利率水準則位在4.00%到4.25%，此預期比最新利率點陣圖中位數更加鷹派，顯示市場似有過度反應的現象，短期的拉回整理，可解讀為健康的技術面良性修正，無礙中長期向上趨勢，但此時也突顯主動式精選股債標的的重要性。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊洞燭機先，先前已發表聯準會此次降息循環最終可能停在4%左右的預期。若以金融海嘯前長時期的利率水準為參考依據，隱含美國十年期公債殖利率的公平價位恐有再次上探5%的機會，川普所提之減稅等政策，雖可提振經濟但反增加政府發債負擔將不利於長天期公債，同時考慮新政府屆時的親商政策，機會可望落在存續期短的公司債市，但有鑒於現階段企業債利差普遍降至低檔區，為防期間遭遇景氣轉弱或趨避情緒再起，也不能忽視中短天期公債的穩定力量。

考量各債市的機會與風險，策略上可雙管齊下，建議宜以持債平均約5年到期的中天期美元複合債型基金，分享各類債市能受惠的降息行情並規避長天期公債殖利率可能上揚的風險，再搭配美國非投資級公司債型基金爭取收益空間並分享川普親商政策行情。

多元資產配置 應對政策輪轉不確定性

此次降息後的聲明和美國即將改朝換代的過渡期，為市場再添波瀾，所幸股債市仍有多元標的值得佈局。富蘭克林收益投資團隊指出，今年下半年來類股輪動明顯，不只低迷一年多的公用事業在下半年大漲，金融股也走出2023年區域銀行風波陰霾，更將受惠川普上任後金融監管鬆綁政策紅利。

惟整體股市評價面偏高，主動精選標的將成為關鍵，建議挑選有能力配發具吸引力且可持續收益，以及有成長性的企業，同時把握暫時遭市場價格錯置但基本面良好的投資機會。債市而言，收益可期的美國非投資級債與投資級債、具防禦與風險分散優勢的公債都是資產中增添收益與分散風險不可或缺的要角。

友善的總體環境可望使2025年各類股雨露均霑，不過面對政權輪轉下政策變化的高度不確定性，更需要專業經理團隊透過資產配置策略及深入個別企業分析與挑選，建立低相關性跨資產、風格與標的的投資組合，增進整體資產在2025年的應變力。