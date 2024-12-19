若只能用錢買到幸福叫「窮的只剩下錢」！ 王木木：100-130萬是收入飽和點

當一個人只能用錢買幸福，我會說他窮的只剩下錢。

普林斯頓大學一項研究提出「收入飽和點」 (income satiation) 的概念。研究指出，當人們的收入超過75,000美元（約台幣250萬），幸福感不會再隨收入提高而有所提升。

換算成台灣的收入，收入飽和點大約落在100-130萬，超過這個數字，不會再感到更加幸福了。

為累積財富而賺錢，一開始可能很棒、很有趣，但那個過程很像吸毒，劑量得愈來愈大，才有感覺—你得不斷擁有更棒的車、更大的房子、更多各式各樣的東西。

財富和幸福無法劃上等號，如果一個人的慾望沒有盡頭，他感受到的匱乏，和窮人是一樣的。

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