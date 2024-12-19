37歲0存款…她只花五年「財富自由」逆轉人生！王木木：三要素通通做好做滿
37歲0存款，真的可以財富自由嗎？
財富自由大家都很熟悉：提高收入+良好投資+時間複利，當你累積一筆資產後，產生的被動收入足以支付帳單，不用再把時間販賣給老闆。
《請叫我遊民小姐！》的作者遊民小姐，下定決心打造財富自由時，已經37歲了，身上沒什麼存款，還要負擔原生家庭的經濟。
她唯一能做的，就是把財富自由三要素通通做好做滿：
－提高收入：遊民小姐的本業，不是含金量高的科技業或金融業，因此她選擇前往（當時）更有錢的國家：中國。
－良好投資：認真學習投資，打造適合自己的投資組合
－時間複利：等待
五年後，遊民小姐42歲，達成財富自由。
遊民小姐告訴我，她和先生在資產累積到目標的那一天，馬上提離職，即使幾個月後會領到一筆高額獎金，照樣頭也不回地登出職場。
財富自由不是單一線性的關係，如果時間太少，就加重收入和投資的比例，讓這兩者追上時間，照樣可以達成財富自由。
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