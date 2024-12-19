月薪五萬多的同事喊沒錢…卻跟風買一送一的星巴克？ 老派：窮的是腦袋
為什麼我會知道呢？
因為某天上班他私訊我，想借用一個網站的付費帳號，說是專案需求...
我考量到隱私問題，婉拒了他並順口問了一句：「為什麼不自己買？一個月也才幾百塊而已」
他才跟我說：「我沒錢了！」
聽到這句話，我忍不住心想：「也許是家裡有需要吧，養家真的不容易」
默默地，心中給他豎起了大拇指，覺得他應該是個努力負擔責任的人，但沒想到真相竟然是...
幾天後快下班時...我聽到他跟另一位同事說：「要不要喝星巴克？今天買一送一，下班快去買！」
What？？？
我愣住了...
並豎起耳朵
再三確認我是不是聽錯了
這不就是那個3天前...說自己沒錢的人嗎？現在居然能買星巴克，還是特大杯星冰樂！
就算買一送一，也至少一杯要快100元啊！
於是我開始留意他的日常花費，發現他經常亂買東西，或者手搖飲跟零嘴；看似不貴，但累積下來也不是小數目..原來，他並不是沒錢，而是選擇把錢花在享樂上，才讓自己總是入不敷出！
這讓我深刻體會到，原來薪水多少從來不是問題，真正的問題在於「窮腦袋」的思維...
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