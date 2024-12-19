快訊

冷氣團來襲！《Netflix》小編「教1招」抵抗寒冬 網狂讚：從頭到尾無冷場

五億男案今開庭…夏男不畏15度低溫仍穿同件「戰袍」

12強賽／中華隊「臨時換投」又掀討論 日本名將提議：取消冠軍獎金

月薪五萬多的同事喊沒錢…卻跟風買一送一的星巴克？ 老派：窮的是腦袋

聯合新聞網／ 老派存股
日本星巴克示意圖。歐新社
日本星巴克示意圖。歐新社

我有一個月薪5萬多的同事，但是他很窮

為什麼我會知道呢？

因為某天上班他私訊我，想借用一個網站的付費帳號，說是專案需求...

我考量到隱私問題，婉拒了他並順口問了一句：「為什麼不自己買？一個月也才幾百塊而已」

他才跟我說：「我沒錢了！」

聽到這句話，我忍不住心想：「也許是家裡有需要吧，養家真的不容易」

默默地，心中給他豎起了大拇指，覺得他應該是個努力負擔責任的人，但沒想到真相竟然是...

幾天後快下班時...我聽到他跟另一位同事說：「要不要喝星巴克？今天買一送一，下班快去買！」

What？？？

我愣住了...

並豎起耳朵

再三確認我是不是聽錯了

這不就是那個3天前...說自己沒錢的人嗎？現在居然能買星巴克，還是特大杯星冰樂！

就算買一送一，也至少一杯要快100元啊！

於是我開始留意他的日常花費，發現他經常亂買東西，或者手搖飲跟零嘴；看似不貴，但累積下來也不是小數目..原來，他並不是沒錢，而是選擇把錢花在享樂上，才讓自己總是入不敷出！

這讓我深刻體會到，原來薪水多少從來不是問題，真正的問題在於「窮腦袋」的思維...

◎本文內容已獲 老派存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

同事 手搖飲 星巴克 月薪 薪水 隱私

延伸閱讀

00918勝過0056…產業占比差不多若兩檔都存沒互補性！ 阿格力：夏普值也較高

00878領息＋市值型00922累積資產！ 專家：現金流和資本利得全都要

聯準會釋放「鷹派降息」…美股、台股夜盤大跌！邏輯投資：總好過快速降息期待甜甜價

00919將除息0.72元…今天最後買進日！ 奶雞教練：持有42張能月領1萬

相關新聞

月薪五萬多的同事喊沒錢…卻跟風買一送一的星巴克？ 老派：窮的是腦袋

這不就是那個3天前...說自己沒錢的人嗎？現在居然能買星巴克，還是特大杯星冰樂！

37歲0存款…她只花五年「財富自由」逆轉人生！王木木：三要素通通做好做滿

財富自由大家都很熟悉：提高收入+良好投資+時間複利，當你累積一筆資產後，產生的被動收入足以支付帳單，不用再把時間販賣給老闆。

月配息10萬會提早退休嗎？網揪超高報酬率1疑點：快去跟巴菲特說！

提早離開辛苦的職場，實現財富自由讓自己生活過得輕鬆愜意，是不少人的願望之一，但困難度卻非常高。有網友就好奇問說，如果每個月擁有...

接種完麻疹疫苗後被診斷出罹患自閉症？ 要破解假消息你需要的是「反覆練習」

在今天這個時代，要談論錯誤信念，就不得不討論假消息，以及散布假消息的管道，尤其是社群媒體。已經有許多人書寫或是討論過，社群媒體演算法的設計…

川普上任成明年首季投資重點 「1策略」掌握市場節奏

美國新總統就任前，市場情緒更顯積極做多美國股市。法人分析，由於期待川普削減公司稅以及放寬監管所致，因此川普人事任命及政策...

印度股市仍展現韌性 近期回檔是逢低布局良機

自疫情爆發以來，印度股市一直處於持續的牛市，然受周期性放緩的影響，印度股市11月末從歷史高點下跌，隨後又有所反彈。景順投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。