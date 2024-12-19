月配息10萬會提早退休嗎？網揪超高報酬率1疑點：快去跟巴菲特說！

提早離開辛苦的職場，實現財富自由讓自己生活過得輕鬆愜意，是不少人的願望之一，但困難度卻非常高。有網友就好奇問說，如果每個月擁有10幾萬的配息，大家是否會選擇提早退休呢？原po於Dcard發文表示「如果32歲投入200多萬獲得每月10幾萬的配息，大家會選擇提早退休嗎？還是找輕鬆一點的工作？」

然而此發問文章底下大部分的人卻留言認為不可能有這樣好康的事情，「即使投300萬，每月拿10萬，我都覺得是詐騙，一定是我孤陋寡聞」、「想問是什麼可以200多萬，換每個月10幾萬的投資」、「是哪檔我瞧瞧」、「有這種報酬直接跟銀行借錢全部all in了好嗎」、「真這麼好賺，我建議你信貸開滿，家裡房子也拿去貸滿，然後退休」、「不可能長久啦，用點邏輯照你這樣大家都財富自由啦」、「你先把每個月對帳單秀出來，我考慮」。

還有人直言這年化報酬率超過50%，根本是詐騙集團了，「這是合法的嗎？收益也太高」、「績效比巴菲特還厲害」、「快去跟巴菲特說，他一定尊你為下一代股神」、「一年多就拿回本金了，有可能嗎」、「夢裡什麼都有，真香」、「一個月領6-7萬本金都要1000萬了」、「高風險高報酬，通常那類金融衍生品滿危險不適合長久，你能承受風險再投入吧」。

但也有人表示「如果是很多年前買的200萬，漲了5倍，那就有可能了」、「3萬我就辭職」、「辭啊！拚命賺錢不就是為了當米蟲」，假設真的有這樣好的投資標的，還是會選擇辭職去做自己喜歡但錢少的工作。

事實上，別說月配息有10萬元，早先亦有網友發問類似問題引起討論指「如果33歲每月有4萬多的配息，大家覺得該留公司繼續替慣老闆奮鬥，還是辭職找相對比較彈性的打工之類的呢？」

有趣的是，留言卻有完全不同看法，有網友認為配息才4萬就想辭職？真的是想太多，原因就在於配息不會一直都很穩定，甚至有人覺得一個月生活費4萬遠遠不夠，「有上班跟沒上班開銷差很多」，其他人則說可以選擇彈性打工，休息太久身體會生鏽，「先想想退了要做什麼」、「沒工作太閒會很無聊」。