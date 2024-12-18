接種完麻疹疫苗後被診斷出罹患自閉症？ 要破解假消息你需要的是「反覆練習」

你不是因為自己不知道的事而陷入麻煩，而是你明確相信不正確的事，才會惹禍上身。—馬克•吐溫（Mark Twain）*

錯誤信念是如何產生的呢？我們又怎麼會相信那些資訊，的確是事實呢？我們又是如何將這些資訊加進一段連貫的敘事當中？還有，我們怎麼確認自己選擇相信的敘事，還讓它來左右重大的決策，像是健康與政治立場？

了錯誤信念要做好心理準備

為什麼這些資訊變得如此重要，讓我們不惜和家人爭吵，或是為了彼此的信念和朋友鬧翻？我們絕對不會因為某人比起橘色更喜歡綠色，就和對方絕交（我知道，人是很難說的！），但是為什麼相信選舉遭到操弄，或是相信地球的曲率不同，就要和好朋友劃清界線呢。還有，為什麼我們一旦採納某種說法，會覺得如此理直氣壯，必須將信念和人分享、散播出去呢？

在前幾章中，我們檢視讓人落入錯誤信念的情緒經驗。我們探討壓力如何讓人覺得失去控制、受到不公平的對待，以及為什麼有些人會去尋找反派人物，將自己遭受的痛苦歸咎於他。我們也看到，這種應對策略如何提供短暫的慰藉，但長期而言，卻將人們拖入錯誤信念的漏斗當中。

到了這個階段，認知元素將開始扮演核心角色。當壓力驅使一個人去尋找答案來紓解壓力時，一系列的認知過程將引導人們搜尋的路徑，並影響人們處理資訊（或假消息）的方式。在進一步了解認知過程前，我要事先警告各位：如果想要了解陷入錯誤信念的人如何思考，就必須做好心理準備，面對讓人不太舒服的真相，重新審視我們認為自己思考與處理資訊的方式有多客觀。

在本章中，我們會檢視影響人類認知的幾個常見面向，我們形成與鞏固信念的方式都受到它們影響。但是首先，我們先來看看假消息造成的最普遍問題，以及它和陷入錯誤信念的人的內心會怎麼互動。

當錯誤信念遇上假消息

在今天這個時代，要談論錯誤信念，就不得不討論假消息，以及散布假消息的管道，尤其是社群媒體。已經有許多人書寫或是討論過，社群媒體演算法的設計利用了人類心智特有的弱點，就像一對過得不幸福卻又極度相互依賴的夫妻。

如同我們在第一章討論過，在每一則散播假消息的貼文背後，都有各式各樣的利益糾葛，而且，每一項議程，不論是刻意為之還是無心插柳，都在幫助散播假消息。再加上進階的AI工具，足以產生更大量、更具有說服力的假消息，看來我們似乎永遠無法掌握這個問題。但是，重要的是我們必須銘記，如果人心沒有那麼容易受到這些力量影響，假消息也就不會那麼有效了。事實上，社群媒體的設計如果不是充分利用了影響我們回應資訊的錯誤迴路，絕對不可能這麼受歡迎。

我在本書中，主要聚焦在和人有關的故事，致力於了解我們為什麼會這麼容易受到這類假消息所影響。我們不會花時間討論社群媒體科技的設計如何利用人性，因為這些討論已經有許多文獻記載。不過，社群媒體的確和人類心智的錯誤迴路關係密切，難怪在這個社群媒體的年代，假消息會如此猖獗。請各位思考下列類比：演化讓人們變得非常渴求脂肪、鹽份與糖份。只要能夠從自然的恩賜滿足這樣的渴望，這些物質都有益身心健康，舉例來說，從堅果與種籽或是偶爾從魚與肉當中獲得脂肪，從某些植物與海藻當中獲得鹽份，從水果當中獲得糖份。

這些渴望原本對我們有益，可以確保我們獲得維生所需的足夠營養。然而，到了現代食品加工的年代，食物生產系統開始製造完美迎合我們演化偏好的產品。甜甜圈！炸薯條！漢堡！速食業的成功，主要有賴於脅持我們與生俱來的渴望，說服我們攝入那些長期而言並不營養、不健康又沒有滿足感的物質，但是卻能夠在短期間為販賣這些食物的企業帶來極大的利潤。

社群媒體興起助長錯誤資訊

如果你很容易相信陰謀論，那麼可能會開始懷疑，實際上這是製藥公司的陰謀，他們為了銷售糖尿病與高血壓藥物，才想染指我們的飲食習慣。如果各位仔細閱讀本書前文的內容，或許還會懷疑是比爾•蓋茲、光明會與我共謀，策畫出這場飲食大災難，作為我們試圖減少世界人口的一部分計畫。

在現代飲食的發展中，有一件事相當顯而易見，那就是如果我們想要保持健康、避免慢性疾病又長壽，就必須學會在自己的胃口和眼前過剩的選項之間，找到折衷協調的方法。同樣的道理也適用在處理資訊上。人類心智已經演化成能夠在這個複雜的世界中快速前進；創造並維持群體關係；建立信念；快速作決定；而且是用不完美的方式完成上述任務，要付出的代價就是各種認知偏誤、偏好捷徑、充滿盲點與各種怪癖。

這些情況一時之間不會造成太大的問題。但是當網際網路與社群媒體興起，它們就像精緻加工的速食一樣提供精緻加工的資訊，脅持我們的認知怪癖，誘使我們採信某些信念、採取某些行為，這對我們心智健康的傷害，尤勝甜甜圈對我們身體健康的傷害。任何人和社群媒體互動之後，或多或少都會淪陷。就像是如果有人把薯條放在桌上，我們幾乎都會忍不住伸手拿幾根來吃。（好吧，也許你不會，但是我一定會忍不住。）不過，我們還可以多做哪些事來保護自己受到誘惑？

安迪•諾曼（Andy Norman）曾經將假消息比喻為病毒，他談到進行「預防接種」的重要性，指出這可以保護我們不受假消息所感染。當然，這樣的類比並不完美，但重要的是我們必須考慮，如何保護自己與我們的孩子不受假消息感染。

諾曼建議，提升媒體識讀（media literacy）能力，以及更深入了解製造假消息的人運用了哪些機制，像是挑動情緒、使用誇大的詞彙、運用傳聞軼事等，都有助於保護自己。舉例來說，學會分辨哪些故事只是傳聞，哪些故事是為了引發情緒反應而編排，都能降低陷入錯誤信念漏斗的風險。 不幸的是，進行「預防接種」來對抗假消息，並不是一勞永逸的方法，我們需要的是反覆練習。在我的實驗室裡，我們打造並測試過一個破解錯誤資訊的遊戲，專門用來幫助人們找出這些資訊當中運用的技巧，也就是散播假消息的人慣用的手法。

*遊戲中有許多角色，他們會分享真實的資訊，也會分享捏造的新聞。遊戲參與者有兩項任務，要分辨這兩種資訊的不同，並且找出讓假消息看起來更吸引人、讓人更想分享的策略。舉例來說，有個角色叫作安•麥都托爾（Ann McDotal），她會運用情緒性的敘事分享不正確的資訊。下列是她上傳的貼文。

我的天啊！各位，朋友剛剛告訴我，她表親的先生的姪子接種完麻疹疫苗後，被診斷出罹患可怕的自閉症！你敢相信嗎？如果各位也覺得很可怕，請分享這則訊息！

另外一個角色叫作佛吉博士（Dr. Forge），會誇大自己的假專家身分與偽科學來散布假新聞。他的貼文總會提及人名，再加上幾個頭銜的縮寫，如下：

請按讚分享本文：辛格博士（Dr. Singh，PhD、MD）坦承，針對一般疫苗所做的毒物研究結果，已經遭到大型科學計畫的專責單位所掩蓋。

神祕麥克（Mystic Mac）對各種陰謀論來者不拒，他的貼文通常會串連好幾項陰謀論，像這樣：

噓⋯⋯這件事很重要：一項大型科學計畫和政府高官共謀勾結多年，他們串通好要透過推廣全球疫苗的計畫獲取利益。經過調查，政府百分之百有份。

而雅里•娜雀兒（Ali Natural）則是利用自然主義謬論（naturalistic fallacy），也就是堅持天然的東西肯定有益的概念。她在貼文中大概會這樣宣稱：

不要讓醫生強迫你或你的小孩接種疫苗！醫生應該幫助你增強身體的自然免疫力才對！多吃石榴，不必攝入化學物質，自然能夠保護你的免疫系統。

遊戲發揮作用了！遊戲參與者接觸過這些角色與他們的策略後，變得比較能夠辨識出遭到人為操控的資訊，也比較不會在社群媒體上分享這類資訊。

我們都能夠、也應該要想辦法教育自己，了解假消息的特質，以及它的各種呈現形式。但是，僅只關注「現成的」問題，還有每天遭遇到的不實與虛假內容，根本還不夠。我們也需要了解人類都偏愛對心智健康有害的假消息，並且學會分辨讓我們容易受到垃圾資訊影響的認知偏誤、認知結構、習慣，以及處理資料的演算法。首先，就讓我們進一步檢視下列陰謀論，看他們用什麼方式和人們的心智互動。

* 作者注：或許他沒說過這句話。我們不能全然相信網路上找到的所有東西。這則引文雖然普遍都說是出自馬克•吐溫，但是我們並無法證實。有趣的是，一、兩個月後，各位是否還記得這則引文出自馬克•吐溫。

* 編注：不實資訊有兩種說法：假消息（misinformation）指並非刻意造成傷害的不實資訊，錯誤資訊（disinformation）則是刻意捏造的不實資訊。

（本文出自《誤信：為什麼理性的人會相信不理性的事》 作者：丹．艾瑞利 譯者：吳鄭重 )