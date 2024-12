誤信？不動產經紀人認911世貿大樓恐攻是美政府搞鬼 世界被戀童癖集團掌控

原始人飲食、生酮飲食、區域飲食、南灘飲食、波本飲食,採行如此極端的養生之道讓她和機器合而為一。一名男子和比他年輕二十歲的女子結婚,在一頓早午餐中說了兩次「蔥蘢」;另一個蠻橫好戰的人性格逐漸軟化最終失智,還有一個人,從事十年的金融詐騙、玩弄人心就像在海邊徘徊的鷸鳥,卻決定尋死。

聖職與獸道,陰鬱與歡愉,高雅的放棄世俗與歡喜的擁抱塵土,清醒、滿足,以及朝聖前往自我存在的最深層之處⋯⋯我所有朋友都在追尋新的信念。而我發現自己愈來愈難追蹤新的上帝與新的摯愛,以及舊的上帝與舊的摯愛,還有如匕首般鋒利的這些日子,與暗藏動機的鏡子,在黑暗當中轉動得愈來愈快的行星,以及我的夜晚、我的疑惑與我的朋友,我那些美好、可信的朋友。

—克里斯蒂安•維曼(Christian. Wiman)〈我朋友都在追尋新的信念〉 (All My Friends Are Finding New Beliefs)