誤信？不動產經紀人認911世貿大樓恐攻是美政府搞鬼 世界被戀童癖集團掌控

我朋友都在追尋新的信念。這個人成為天主教徒，那個人崇拜樹木。在文學素養很高且至今依然對宗教毫不關心的猶太人體內，上帝突然降臨，如同基因生成器般發揮強大影響力。 原始人飲食、生酮飲食、區域飲食、南灘飲食、波本飲食，採行如此極端的養生之道讓她和機器合而為一。一名男子和比他年輕二十歲的女子結婚，在一頓早午餐中說了兩次「蔥蘢」；另一個蠻橫好戰的人性格逐漸軟化最終失智，還有一個人，從事十年的金融詐騙、玩弄人心就像在海邊徘徊的鷸鳥，卻決定尋死。 聖職與獸道，陰鬱與歡愉，高雅的放棄世俗與歡喜的擁抱塵土，清醒、滿足，以及朝聖前往自我存在的最深層之處⋯⋯我所有朋友都在追尋新的信念。而我發現自己愈來愈難追蹤新的上帝與新的摯愛，以及舊的上帝與舊的摯愛，還有如匕首般鋒利的這些日子，與暗藏動機的鏡子，在黑暗當中轉動得愈來愈快的行星，以及我的夜晚、我的疑惑與我的朋友，我那些美好、可信的朋友。 —克里斯蒂安•維曼（Christian. Wiman）〈我朋友都在追尋新的信念〉 （All My Friends Are Finding New Beliefs）

2001年9月11日，第二架飛機撞上世貿中心時，數百萬人驚恐的看著電視直播上的悲劇展開。其中一位觀眾就是才二十多歲、住在紐西蘭的布萊德（Brad）。當時他半夜睡不著，跌跌撞撞的走下樓，打開電視新聞，眼前的畫面讓他震驚不已。他不禁懷疑，自己還在作惡夢嗎？在接下來的幾週裡，這些畫面持續縈繞在他的腦海中，揮之不去：渺小的人影從著火的高樓一躍而下；人們灰頭土臉的在曼哈頓街頭狂奔；傷心欲絕的家屬焦慮尋找下落不明的摯愛。

在他腦中，飛機撞上高樓的畫面不斷重播：爆炸的火球與清澈的晨空形成強烈對比，世貿大樓像慢動作般緩緩倒塌的恐怖景象。這個既敏感又貼心的年輕人，努力想弄清楚到底發生了什麼事情，但情緒早已潰堤。

幾年後，布萊德旅居紐約工作，心裡依然想著九一一事件。他獨自待在陌生的國家好幾個月，沒有家人與朋友的支持網路，卻空出許多時間思考與閱讀。就在某一刻，他看到一些和九一一有關的紀錄片，當中質疑官方的說法，還提出不同的解釋。這讓他看到不同的可能性，便開始尋找更多資訊，並且和願意傾聽的人分享。

（本文出自《誤信: 為什麼理性的人會相信不理性的事》 布萊德不僅找到更多有關世貿大樓恐攻的論點，這趟探索之旅還讓他找到從英國足球員變身為社群媒體名人的大衛•艾克（David Icke）。艾克有許多驚世駭俗的論點，其中包括地球曾經遭到邪惡的爬蟲族狹持。布萊德很快就對艾克的說法照單全收，其中包括和不明飛行物體、外星人與各種議題有關的五花八門論點。

在許多年後，布萊德如今的核心信念是，這個世界是由有戀童癖的邪惡陰謀集團所掌控，而九一一事件是美國政府搞的鬼。扣除不動產經紀人的工作和陪伴妻子與兩名子女的時間，布萊德清醒的時候都在「做研究」，並且啟發眾人了解這個世界「究竟」發生了什麼事。在過去二十年間，他經歷一段漫長的旅程，深深陷入錯誤信念的漏斗。他現在有一群在網路上探索時認識的新朋友，卻和過去曾經相處親密的許多人失去聯繫。

錯誤信念的漏斗是一種非常神奇卻又無比複雜的現象。剛開始，人們抱持某種看法與信念，卻在進入漏斗之後，得出一套完全不一樣的看法與信念。他們的家人和朋友經常疑惑不解的看著他們，完全無法理解，為什麼他們原本非常了解的人，會出現如此徹底的改變。

錯誤信念漏斗的基本原理

在我看來，錯誤信念漏斗可以劃分成情緒元素、認知元素、性格元素與社會元素（參閱圖表2）。我在本書中使用「元素 」（elements）這個詞，是因為它指的是漏斗中的多項構成基礎，而每一項元素都在建立架構上扮演不同的角色。當然，這些基本元素之間的區分並不完美，而且造成錯誤信念的過程也不是線性的發展，也就是說，並不是「A＋B＋C＋D＝懷抱錯誤信念的人」。

這些元素也不是形成錯誤信念的四個不同階段，不過有些元素在人們陷入漏斗初期，產生的作用相對顯著，其他漏斗則是在後期影響力比較大。我也不是在討論一個必然的發展過程。就算把我描述的狀況都整合在一起，符合這些條件的人也不保證就會發展出錯誤信念，然而，它們確實會拉高發生的機率。

探尋錯誤信念的第一步就是檢視情緒元素，尤其要聚焦在壓力上，因為這種狀況正是在為通往錯誤信念的大道造橋鋪路。而最後一步則是檢視社會元素，因為從許多角度而言，是它確立錯誤信念。檢視每一項元素時，我們會查看這些元素在人們陷入漏斗的整個過程中，分別在初期與後期扮演怎麼樣不同的角色。

在思考如何和遭到錯誤信念所困的人接觸、交流時，了解這些元素的作用非常重要。舉例來說，如果是壓力與恐懼等情緒元素在支配他們的人生經驗，他們很有可能才剛落入漏斗，因此有好幾種方式可以伸出援手，讓他們不要愈陷愈深，甚至讓他們回心轉意。

然而，如果是社會元素的影響力最大，例如他們剛認識一群有同樣錯誤信念的人，想要在新的社交團體中證明自己的能耐、獲得地位，此時他們很有可能已經陷入漏斗的深處。要在這個階段拉他們一把並非不可能，但顯然困難許多。因為他們已經和深陷錯誤信念的人過從甚密，早就脫離原來的社群支持系統。

儘管如此，重要的是必須銘記在心，在人們陷入漏斗的整個過程中，情緒元素、認知元素、性格元素與社會元素，都會持續發揮影響力。想像有四種不同顏色的液體，如漩渦般旋轉著流入漏斗時，有時候不同顏色會混合在一起，四種元素就像這樣交互作用。本書接下來的章節將會深入探討每一項元素，我將它們分成四部是為了自然的安插休息時間，因為每一部都包含許多重要的資訊。

建議各位在閱讀完每一部、準備繼續往下一部邁進之前，不妨停下腳步、先花點時間思考並消化那一部的內容。想想看這些內容和你認識的人、或是甚至和你之間有什麼關聯。首先，下列是這四項元素的概述。

情緒元素：人是感性的生物，而且社會科學研究一再顯示，情緒往往比認知更快形成。情緒經常是驅動我們行動的主要力量。美國社會心理學家強納生•海德特（Jonathan Haidt）曾提出一項極有說服力的論述：「先有直覺，才有策略性的推理。」換句話說，我們會先產生強烈的情緒反應，然後才為這種情緒反應提出認知上的解釋。在錯誤信念的漏斗當中，情緒元素是圍繞壓力以及管理壓力的需求發展，這會打造出各種條件，讓其他元素接著發揮作用。

認知元素：人類的心智具有相當強大的推理能力，但這並不表示人永遠都是理性的。當我們受到某種力量驅動，朝著某個方向前進時，確認偏誤（confirmation bias）會趁虛而入，引導我們尋求符合需求的相關資訊，不論這些資訊是否正確。此時，事情會變得有點複雜：我們開始編織敘事，以便得到想要的結論。而且，不只是我們思考的方式，會引導我們深入漏斗，而是我們對自己的思維的看法也會把我們帶離現實，因而陷入麻煩。

性格元素：不是每個人都同樣容易陷入錯誤信念。個體差異扮演相當關鍵的角色，在接觸到錯誤的資訊時，有些人會就此陷入漏斗，有些人則不會。事實證明，具備某些性格的人就是比較容易受到影響。具備某些性格特質的人，更容易接受和世界有關的錯誤論述；儘管具備這些性格特質，並不保證會讓人陷入錯誤信念，只是這些性格特質，的確會大幅提升他們陷入錯誤信念的可能性。

社會元素：錯誤信念不會憑空出現，也不會單獨存在。強大的社交影響力會吸引人們，改變他們的想法，引導他們沿著特定方向前進，讓他們和同樣懷抱錯誤信念的人待在一起，甚至把他們的信念變得更加極端。對於那些和主流社會脫節或是受到排斥的人，這種社群與歸屬感具有非常強大的吸引力。尤其當他們遭到原先的親友社交圈排斥時，更容易被吸引，而且這是落入錯誤信念的人最容易碰上的狀況。社群網路會打造資訊的同溫層，而按讚與回文如同社交貨幣，讓人感覺自己正在為社群付出貢獻。在錯誤信念的漏斗中，社會元素是確立人們深陷錯誤信念、難以脫離的重要關鍵。

信任不斷降低的社會螺旋

本書主要探討的是個人受到內在與外在因素驅使，逐漸陷入錯誤信念漏斗的心理歷程，而且不論這個人是否自願踏上這段旅程。然而，如果我們退一步，從更寬廣的社會角度來看這趟旅程，將會看到截然不同且令人憂心的社會情況。

人們逐漸陷入錯誤信念漏斗的個人旅程，反映出整個社會朝向彼此不 信任的方向發展。不論你的政治光譜落在哪裡，也不管你身在這個世界的哪個角落（或許斯堪地那維亞地區除外），都很難跳脫社會互信程度正在遞減的情況，而這將帶來令人擔憂的 後果。

從信任的角度來看錯誤信念發展的過程，可以闡明為什麼人們會在某些主要的錯誤信念中愈陷愈深（例如，2020年美國總統大選遭到操弄，或約翰•甘迺迪總統刺殺案是美國中情局的陰謀等）。它也能夠幫助我們了解，為什麼錯誤信念會引來另一項錯誤信念，即使這兩者之間似乎毫無關聯。

為什麼相信某項錯誤信念的人，也比較容易接納其他的錯誤信念呢？這都是源於不信任！當我們理解到喪失信任會讓錯誤信念滋長壯大時，就能了解錯誤信念為什麼會不斷累積、疊加。當我們不信任某間機構，也會更容易對另外一間機構抱持懷疑態度。實際上，我們可以立刻斷定天下烏鴉一般黑，所有的機構也都一樣腐敗、貪婪、不安好心。

如果製藥公司真的試圖讓人們生病，甚至奪人性命，那麼管理它們的政府單位又會好到哪裡去？說不定他們都串通好了，這種想法可以一路延伸下去。而且，假使政府都對製藥公司的所作所為視而不見，它們也有可能正在做一些見不得人的邪惡勾當。

如果要說美國政府為了有正當的理由揮兵伊拉克，而策劃陰謀攻擊國民，應該不會太過牽強？這樣說來，我們也可以想見，好戰的美國政府為了讓越戰衝突升溫，是不是有可能暗中策劃刺殺甘迺迪總統？經由這樣的思考邏輯，A可以連結到B，再連結到C，而新冠肺炎的陰謀論，也可以連結到九一一恐擊的陰謀論，再和甘迺迪總統刺殺案的陰謀論掛勾。正是人們之間的不信任把它們連結在一起。

不信任會招致更多的不信任，所以由假消息所形成的網路上，才會有這麼多意想不到的連結。在漏斗的最深處，我們會看見匿名者Q的平行宇宙，將許多錯誤信念串連起來，編織成一張錯綜複雜的織錦。在政治光譜兩端的人都會找上匿名者Q，並且最終達成共識，要對所有事物都抱持不信任的態度，如政府、醫學專家、非營利組織、媒體與菁英等。

儘管假消息與錯誤信念漏斗的問題，只是解釋我們社會中的信任感為什麼正在日漸瓦解的觀點之一，但它卻是這場悲劇的核心主題。如果我們想要在社會層面上恢復人們之間的互信關係，這就是我們必須了解、並設法減輕危害的重大議題。那麼，就讓我們展開旅程吧。

（本文出自《誤信：為什麼理性的人會相信不理性的事》 作者：丹．艾瑞利 譯者：吳鄭重 )