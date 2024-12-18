川普上任成明年首季投資重點 「1策略」掌握市場節奏

美國新總統就任前，市場情緒更顯積極做多美國股市。法人分析，由於期待川普削減公司稅以及放寬監管所致，因此川普人事任命及政策實行將是2025年第1季投資重點，在全球經濟數據不同調下，建議透過組合平衡型基金配置，掌握金融市場投資節奏。

法人分析，美國12月S&P Global服務業擴張速度創逾三年來最快，製造業依舊低迷，數據顯示美國經濟分化加劇，製造業停滯，服務業表現熱絡有望持續支撐美國經濟穩健成長。

另外，歐元區12月PMI持續萎縮，歐元區經濟仍呈萎縮，主要依靠服務業回穩，製造業表現依舊低迷，歐洲央行亦在日前下修經濟成長率和通膨，全球經濟不同調。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示，展望2025年美國大選不確定性消除，通膨可望逐步降低，根據BofA Investment Clock顯示，2024年景氣位於「復甦」階段，較低利率和較高每股收益的股票看漲，而2025年將進入大宗商品看漲「繁榮」階段，即每股收益較高和較高利率。

同時2025年債券殖利率曲線將轉為熊市陡化，意謂著債券進入通膨繁榮的價格下跌和利率下降的轉變，資產表現股將優於債，然而對大多數風險資產來說是利多，因此仍可留意股票資產表現。