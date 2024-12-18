2025美股七巨頭表現可期 這檔研發龍頭概念股有潛力

全球即將迎接川政2.0，MAGA (Make American Great Again)這句選舉承諾讓不少投資人期待美股後市表現，然觀察2023與2024年S&P 500指數漲幅幾乎2/3以上都來自美股七巨頭 (MEGA 7)，這讓不少美股投資人猶豫，是否該重押MEGA 7？抑或有其他更好的美股投資選擇？ 野村投信表示，野村美國研發龍頭ETF（00971）七巨頭權重達48%，更能受惠於尖牙股的強勁成長。

研調報告指出，美國消費者對未來12個月股市獲利的樂觀程度達到前所未有的高點，程度甚至超越2000年。野村投信投資策略部副總張繼文表示，美國總統大選後，市場受到關稅影響和 FED 言論有所波動，但美股表現仍然震盪向上，相對全球表現較好，在美股是當前最具重量級高權值股。截至12月13日收盤，美股科技「七巨頭」的總估值首次超過18兆美元，超過除美國和中國大陸以外世界上所有國家的全年GDP；市場預估， 2025年「七巨頭」將繼續佔據主導地位，獲利成長速度將繼續超過標準普爾500指數中的大多數股票。美股七巨頭 (MEGA 7)每一家都有著非常強大的品牌影響力，甚至具備市場的壟斷力。另一方面，七巨頭有非常強大的盈利能力，加上每一檔的現金流量非常的充沛。S&P 500 指數攻高的推手主要來自於Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、輝達和特斯拉等七雄。

張繼文進一步表示，川普執政風格鮮明且政策變數大，競選期間所提出是否落實這些政策都需要密切觀察，然而眾多不確定性中唯一確定的是「重商主義」立場，例如之前川普1.0期間實施企業減稅、監管放寬等措施，在接下來續任期間這些政策延續機率相當高。此外，川普競選期間與特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)互動緊密，而馬斯克又是創新研發龍頭企業的代表，目前馬斯克已確定執掌政府效能委員會(DOGE)，對於美國著重創新研發的企業料將帶來有利的政策環境，也有助於創新研發類型企業的營運發展、進而嘉惠股價表現。美股長期機會豐富且多元，各產業在不同年度都有表現的機會，因此多元布局才能掌握輪動。

儘管近兩年科技股表現亮眼、甚至多數漲幅貢獻來自七巨頭，然隨著個別公司成長進入高基期，高盛預估2025年MEGA 7獲利能力雖維持良好，但成長力道將趨緩，預估盈餘年增率將從2024年的33%下滑至2025年的18%；反觀S&P 500指數中，排除MEGA 7的剩餘493家企業成長性則可望跨大步，預估盈餘成長率將從2024年的3%躍升至2025年的12%。倘若聚焦各產業尖端的「研發龍頭」，以彭博研發龍頭指數為代表，當中成分股除了有MEGA 7之外、更廣納各產業創新研發領頭羊企業，其2025年預估盈餘成長率仍將達26%，遠遠勝過MEGA 7與大盤指數其餘493家企業均值。

根據國際專業機構研究顯示，研發(R&D)占營收比重愈高的美國企業，不論在報酬力、利潤力或成長力等各面向的表現皆明顯占有優勢，研發(R&D)占營收比排名前五分之一的企業，其平均淨利成長率達88.1%，遠高過第二個五分位的14.3%、甚至是最後五分位的-49.5%，而美國企業投入研發金額高達7,616億美元，甚至超過第二到第十六名國家的總合(7,531億美元)。