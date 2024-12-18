快訊

六月傳偷吃小20歲滑雪教練！ 道歉：酒後吃藥打嘴砲

戰後的日本記憶：哥吉拉和東京地下鐵的歷史因緣

四接環評下月開…四大爭議未解扯缺電 憂滅港風雨欲來

聯準會降息助攻 AI用電需求爆發、公用事業迎雙重利多

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
美債投資人預期美國聯準會18日將會鷹式降息。路透
美債投資人預期美國聯準會18日將會鷹式降息。路透

今年以來美國通膨持續放緩，在投資人殷殷期盼下，聯準會終於在九月進行第一波降息，而且一次降息兩碼，截至十一月底美國十年期公債殖利率也自四月的高點滑落超過50個基點，先前對利率敏感度較高的公用事業也因此上漲超過25%，年初至今漲幅則超過30%，幾乎與火熱的科技股不相上下。

富蘭克林證券投顧表示，早在去年底開始，公用事業對於利率的敏感度已明顯降低，本波的公債殖利率下滑只是推升公用事業的其中一個原因，真正原因反而在於AI熱潮導致的用電需求攀升。原本電動車和製造業回流的趨勢就已大幅推升電力需求，而微軟、亞馬遜及Google等科技巨頭投入上百億美元於AI資料中心，導致電力需求持續擴大，而且AI伺服器在訓練及學習的階段特別耗能。舉例而言，人們每一次使用ChatGPT查詢的耗電量是傳統Google搜尋的近10倍，由此推估AI資料中心的耗電量可能將是傳統資料中心的約10倍。

富蘭克林公用事業基金成立時間長達超過75年，歷經多空循環及市場考驗。經理人約翰‧柯利表示，由於人工智慧（AI）產業需要大量建設資料中心，而每個新的資料中心都需要大量電力來支持，因此公用事業最近被視為AI革命的潛在受益者。此外，公用事業公司在輸配電方面投入了創紀錄的資金，以提高電網的可靠性和韌性，從而應對極端氣候帶來的挑戰，減少風暴的衝擊。隨著資本計畫的大幅增加，再生能源和輸電的成長成為主要驅動力，加上電力負載的增長，這將帶動對新發電容量和電力設施投資的實質需求。

富蘭克林證券投顧表示，今年以來，公用事業是少數幾個每股盈餘(EPS)預測上調的產業之一，表現優於其他防禦性產業，且由於公用事業98%的業務集中在國內市場，面臨川普的關稅政策時，相對於其他產業更有一定程度的防禦作用，加上公用事業的獲利和現金流量可預測性較高，能為投資人提供相較於大盤較高的股利率和資本增值的機會。

AI 聯準會 降息

延伸閱讀

道瓊指數創1978年來最長九連跌 投資人擔心Fed降息更緩

聯準會召開政策會議 外界估將再次降息

統一投顧：2025年大盤衝28,000

非投等債搶賺降息財

相關新聞

聯準會降息助攻 AI用電需求爆發、公用事業迎雙重利多

今年以來美國通膨持續放緩，在投資人殷殷期盼下，聯準會終於在九月進行第一波降息，而且一次降息兩碼，截至十一月底美國十年期公...

路博邁：2025提防集中投資的風險

路博邁指出，2024年對於S&P 500指數來說，又是表現非凡的一年，但對於擔憂過度持有美國超大型科技股而錯過這波增長的...

保德信2025年投資展望：美國股債優先、台股投資加乘

展望川普即將重返白宮，以及聯準會降息趨勢持續，2025年全球投資機會與波動風險並存，保德信指出，雖然短期市場震盪在所難免...

保德信2025年投資展望 美國股債優先、台股投資加乘

川普即將重返白宮，及聯準會降息趨勢持續，2025年全球投資機會與波動風險並存，保德信指出，雖然短期市場震盪在所難免，但市...

職場病態「炮口對內的肆意批評最容易」！老鳥：做有建設而非搞破壞的人

小花策展時，同事頻頻批評，自家公司展位整體場佈設計遠不如隔壁展位的好看。

「延遲享樂」與「及時行樂」怎麼找到平衡點？ 大芥：理財像長跑除耐心也需要樂趣

以前的自己是很偏向 「延遲享樂」 的生活方式，不管是花錢買東西或是在時間的運用上，都會想著如果不是必要的消費或事情，能先暫緩的就會暫緩。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。