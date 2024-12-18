聯準會降息助攻 AI用電需求爆發、公用事業迎雙重利多

今年以來美國通膨持續放緩，在投資人殷殷期盼下，聯準會終於在九月進行第一波降息，而且一次降息兩碼，截至十一月底美國十年期公債殖利率也自四月的高點滑落超過50個基點，先前對利率敏感度較高的公用事業也因此上漲超過25%，年初至今漲幅則超過30%，幾乎與火熱的科技股不相上下。

富蘭克林證券投顧表示，早在去年底開始，公用事業對於利率的敏感度已明顯降低，本波的公債殖利率下滑只是推升公用事業的其中一個原因，真正原因反而在於AI熱潮導致的用電需求攀升。原本電動車和製造業回流的趨勢就已大幅推升電力需求，而微軟、亞馬遜及Google等科技巨頭投入上百億美元於AI資料中心，導致電力需求持續擴大，而且AI伺服器在訓練及學習的階段特別耗能。舉例而言，人們每一次使用ChatGPT查詢的耗電量是傳統Google搜尋的近10倍，由此推估AI資料中心的耗電量可能將是傳統資料中心的約10倍。

富蘭克林公用事業基金成立時間長達超過75年，歷經多空循環及市場考驗。經理人約翰‧柯利表示，由於人工智慧（AI）產業需要大量建設資料中心，而每個新的資料中心都需要大量電力來支持，因此公用事業最近被視為AI革命的潛在受益者。此外，公用事業公司在輸配電方面投入了創紀錄的資金，以提高電網的可靠性和韌性，從而應對極端氣候帶來的挑戰，減少風暴的衝擊。隨著資本計畫的大幅增加，再生能源和輸電的成長成為主要驅動力，加上電力負載的增長，這將帶動對新發電容量和電力設施投資的實質需求。

富蘭克林證券投顧表示，今年以來，公用事業是少數幾個每股盈餘(EPS)預測上調的產業之一，表現優於其他防禦性產業，且由於公用事業98%的業務集中在國內市場，面臨川普的關稅政策時，相對於其他產業更有一定程度的防禦作用，加上公用事業的獲利和現金流量可預測性較高，能為投資人提供相較於大盤較高的股利率和資本增值的機會。