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路博邁：2025提防集中投資的風險

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

路博邁指出，2024年對於S&P 500指數來說，又是表現非凡的一年，但對於擔憂過度持有美國超大型科技股而錯過這波增長的投資人來說，是令人沮喪的一年。

路博邁多元資產共同投資長卡努琛（Erik Knutzen）及布拉茲克（Jeff Blazek）指出，美國大選後，衡量市場隱含波動性的數據已從高點回落，但這也代表大量風險和機會可能天天變化。投資者在這環境中應保持分散投資，並額外強化投資組合的防護力，納入能受益於主要逆趨勢情境的資產。

路博邁表示，舉例來說，這可能表示獲利了結部分美國大型股，然後再平衡資產配置，建立小型股、價值股和美國以外股票的部位。

截至目前為止，超大型科技相關股票繼續領漲。不過，美國小型股指數在最近六個月的表現已領先大型股指數，且預期到2025年上半年，小型股股價及優質小型公司的獲利成長有望進一步趕上。企業併購活動復甦，也可望再刺激小型股反彈。

卡努琛認為，美國通膨率在2025年能維持在受控的水準。在美國聯準會（Fed）公布利率政策之前，美國的消費者物價指𢿙及生產者物價指數表現理想。不過，即使如此，促進增長的產業和財政政策可能帶來刺激通膨的風險，在投資組合中加入一些大宗商品和其他實質資產，可以說是合理的策略。

在固定收益方面，路博邁對於整體美國公債保持警惕，尤其是長天期債。路博邁偏好由高品質發行人發行的短期及中期債券，並認為信用利差現在已相當緊縮，再收斂的空間極為有限。因此，建議投資人保留手上的資金彈藥，靜候信用債市場行情起伏的機會。

路博邁建議投資人提防集中投資的風險。過去兩年來，分散投資是難以堅守的紀律，但這種方式可望在2025年獲得回報。

美國聯準會 通膨

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