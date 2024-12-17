保德信2025年投資展望：美國股債優先、台股投資加乘

展望川普即將重返白宮，以及聯準會降息趨勢持續，2025年全球投資機會與波動風險並存，保德信指出，雖然短期市場震盪在所難免，然市場終究將回歸基本面表現，預估全球金融市場依舊能維持多頭格局，在川普政見主軸圍繞在「讓美國再次偉大」之下，2025年投資仍建議著重於美國資產，包括美股、美國信用債等，都相對具有投資機會，另外，與美國科技股高度連動、全球AI供應鏈完整的台股，受惠於AI與高速運算需求的成長，也應納入主要投資標的。

保德信投資長李孟霞表示，2025年全球經濟成長基本維持穩定，美國經濟明年展望仍然穩健，而歐元區因為今年基期低，呈現成長的態勢，日本需要關注日央的貨幣政策及日幣的波動。以目前的經濟數據看，在整體環境穩健成長之下，給予股市多頭表現的空間。美債或投資等級債在高利率環境下，仍然是優質的收息投資工具。

李孟霞說明，市場近期的上漲，部分因為預期川普上任後對企業的減稅政策與減少企業監管，近幾年美國科技業集中發展，微軟、Google、亞馬遜、Meta等北美四大雲端服務業者表態持續擴大資本支出，可看出AI趨勢成長至2025年仍未出現趨緩。

美國就業市場仍為2025年重點觀察指標，李孟霞指出，美國就業市場趨於充分就業，雖然川普重返白宮後極可能驅趕非法移民，導致勞動力供給與就業數減少，惟聯準會持續降息有利於活絡對於利率敏感度高的房市與車市，以穩定就業市場動能。

針對明年美國通膨是否因為川普就任後的關稅政策而再起，李孟霞認為，雖然美國近期通膨改善程度出現停滯，但仍朝2%目標行進，聯準會將維持降息趨勢，只是未來降息的幅度或速度，仍要看這次利率決策會議聯準會的說法及點陣圖。根據歷史數據統計，歷次美國新總統上任不會影響既有貨幣政策，預期在川普上任、詳細政策頒布之前，通膨大幅升溫機率低，根據CME FedWatch Tool 預期，至明年底聯準會降息3碼機率略高於五成。

台股2025年的整體表現，李孟霞分析，川普就職後，第1季的市場焦點需關注美國新政府的政策風險，以及聯準會的貨幣政策，預料第1季指數波動將加大；以台經院對台灣2025年經濟成長率的預測來看將呈現逐季走高，因此預期台灣加權指數有機會於第1季落底後，在企業獲利持續成長、國內資金動能充沛等因子帶動下，展現前低後高、逐步向上的態勢。

展望2025年台股企業獲利仍能維持超過15%的高速成長，其中科技族群年增幅有望達26%，為類股之最，以未來四季EPS搭配GDP及EPS年增率，以及台股長期平均本益比17倍推估，明年指數有望再創新高，而大箱型區間高低點位落差4,000點。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉表示，在總體經濟預期偏向穩健成長，通膨略降的背景環境中，川普明年對科技的政策與關稅將是左右台股的重點變數。儘管目前各政策尚未明確，但川普施政核心續深化「美國優先」，對外政策透過關稅手段作為談判籌碼，迫使製造回流美國，平衡貿易收支，內政則以友善經商吸引投資、降低賦稅帶動經濟表現，預期相關政策將影響產業供應鏈進行重塑，也是未來四年可以預期的變化與觀察重點。

郭明玉認為，半導體和AI相關產業依舊為台股投資主軸，特別是對美國而言，保持在半導體領先性具有重大戰略意義，台灣科技領域與美國是合作關係，因此台灣電子業仍有機會隨著AI和高速運算需求而增長，並藉由半導體產業的技術升級帶動相關產業供應鏈持續受益，特別是晶圓代工、高速運算和生成式AI相關個股。

郭明玉進一步分析，隨著資金回流美國投資，基礎建設升級將伴隨而至，預期智慧電網建置、大型機械、自動化、機器人相關非電產業料將受惠；另一方面看好金融監理鬆綁，貨幣政策傾向寬鬆可望有利金融業。

不過，郭明玉也提醒，雖然美國通膨已有所緩和，但明年經濟數據觀察指標首重還是通膨走勢，回顧過去通膨僵固性導致聯準會對於降息循環的啟動琢磨再三，川普明年若因為加高關稅，再度引發通膨上揚的預期，將牽動聯準會降息的幅度與步調，隨著貨幣政策的變化也增添利率的不確定性。

針對2025年科技股成長題材，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，從全球AI伺服器銷售數據可以看出整體產業趨勢的成長軌跡，根據Trandforce估計，2024年AI伺服器銷售台數約168萬台，到了2025年銷售台數將大增至215萬台，年增幅達28%之多，此外，從四大美國雲端龍頭業者的資本支出也可看出其成長性，2025年的整體資本支出總額年增25%，也讓台股明年投資預期仍圍繞在AI題材。

廖炳焜分析，全球AI龍頭輝達的GB200已於12月開始小量出貨，GB300則預計2025年下半年出貨，而輝達下世代AI晶片平台「Rubin」的HBM4記憶體也提前公開，代表輝達新一世代AI晶片將加速問世，由於Rubin平台所打造的AI晶片功能更勝一籌，有利於相關伺服器機櫃售價再提升，對於相關供應鏈不啻為一大挹注。

廖炳焜認為，受惠於AI驅動，包括矽光子、CoWoS、ASIC等熱門概念族群熱度將持續，目前市場對於矽光子的2025年成長預估皆超過25%，而高效能運算(HPC)和AI需求帶動下，包括CoWoS在內的先進封裝市場未來五年將保持兩位數的年複合增長率，預計到2028年市場規模將超過百億美元，對於相關供應鏈都將是利多支撐。

另外值得注意的，台股在質變之下，資金面亦有利股市表現，廖炳焜說明，2024年以來外資賣超台股約6700億元，但加權指數卻不斷創新高，反映出外資對台股的動向主要是受到權重配置影響，而非看壞台股；另一方面，國內資金亦相當充裕，包括自中國回流的台商及投資資金、近年台灣的超額儲蓄持續增加，根據主計處8月預估，2024年估計超過4兆元，2025年將達4.2兆元之多，續創歷史新高，再者，台股ETF規模達2.6兆元亦成為龐大內資力量。

台股已連續數年由權值股領軍，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈認為，此狀況在明年可能轉變，首先是見到第四季起不少中小型股已率先創高，預期中小型股有望在AI新一代晶片的挹注之下，相關零組件廠商能首要受惠，且由於中小型股的獲利外溢效應往往較大型股延遲，在台股企業獲利成長趨勢不變的環境下，中小型股將能受惠外溢效果帶動獲利成長加速。

除了科技股之外，杜欣霈指出，政策題材相關的製藥、重電、軍工在明年仍有望持續表現，而汽車零組件、半導體級特化、紡織製鞋、重電等也值得留意。

但由於明年存在政策變數，杜欣霈表示，2025年布局台股時須考量產業潛在關稅衝擊及轉嫁能力，例如產品銷往美國市場比重較低、企業營益率較高的企業，即使受到關稅議題影響也較輕微，而企業的成本轉嫁能力，也宜納入考量因子之一，市場必須再度學習應對川普的各種不按牌理出牌的言論。

受惠美中貿易角力、台商資金回流、ETF熱潮以及AI大趨勢，PGIM保德信基金經理人張芷菱指出，台股市值持續攀升，2024年正式晉升全球第10大市值之股市，預期隨著2025年台灣經濟成長展望逐季攀升，台股市值成長值得期待。看好台股市值動能前景，若透過市值成長股搭上台股多頭行情，表現更勝單純布局市值前50大之股票，且隨著時間拉長勝率越高。

統計2010年5月中旬至2024年9月底止資料，期間台灣加權指數上漲404%，同期台灣50指數漲幅498%，而加入市值動能之臺灣市值動能50指數，同期漲幅更是高達813%，且自2010年以來，臺灣市值動能50指數各年度報酬率普遍優於台股大盤，勝率超過86%。