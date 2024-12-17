快訊

2歲男童作夢尖叫喊「老師不要」私處紅腫 家長控幼兒園女師「指侵」

停車格塗銷不全卻挨罰 7旬翁申訴成功撤870張紅單

你住在斷層帶上嗎？經濟部今公告「這三條」斷層帶的劃定

保德信2025年投資展望：美國股債優先、台股投資加乘

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
保德信2025年投資展望說明會出席者 (左到右) : 保德信市場策略團隊主管葉家榮、PGIM保德信基金經理人張芷菱、PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉、保德信投資長李孟霞、保德信總經理梅以德、保德信海外投資團隊主管毛宗毅、PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈、PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜。(保德信投信/提供)
保德信2025年投資展望說明會出席者 (左到右) : 保德信市場策略團隊主管葉家榮、PGIM保德信基金經理人張芷菱、PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉、保德信投資長李孟霞、保德信總經理梅以德、保德信海外投資團隊主管毛宗毅、PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈、PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜。(保德信投信/提供)

展望川普即將重返白宮，以及聯準會降息趨勢持續，2025年全球投資機會與波動風險並存，保德信指出，雖然短期市場震盪在所難免，然市場終究將回歸基本面表現，預估全球金融市場依舊能維持多頭格局，在川普政見主軸圍繞在「讓美國再次偉大」之下，2025年投資仍建議著重於美國資產，包括美股、美國信用債等，都相對具有投資機會，另外，與美國科技股高度連動、全球AI供應鏈完整的台股，受惠於AI與高速運算需求的成長，也應納入主要投資標的。

保德信投資長李孟霞表示，2025年全球經濟成長基本維持穩定，美國經濟明年展望仍然穩健，而歐元區因為今年基期低，呈現成長的態勢，日本需要關注日央的貨幣政策及日幣的波動。以目前的經濟數據看，在整體環境穩健成長之下，給予股市多頭表現的空間。美債或投資等級債在高利率環境下，仍然是優質的收息投資工具。

李孟霞說明，市場近期的上漲，部分因為預期川普上任後對企業的減稅政策與減少企業監管，近幾年美國科技業集中發展，微軟、Google、亞馬遜、Meta等北美四大雲端服務業者表態持續擴大資本支出，可看出AI趨勢成長至2025年仍未出現趨緩。

美國就業市場仍為2025年重點觀察指標，李孟霞指出，美國就業市場趨於充分就業，雖然川普重返白宮後極可能驅趕非法移民，導致勞動力供給與就業數減少，惟聯準會持續降息有利於活絡對於利率敏感度高的房市與車市，以穩定就業市場動能。

針對明年美國通膨是否因為川普就任後的關稅政策而再起，李孟霞認為，雖然美國近期通膨改善程度出現停滯，但仍朝2%目標行進，聯準會將維持降息趨勢，只是未來降息的幅度或速度，仍要看這次利率決策會議聯準會的說法及點陣圖。根據歷史數據統計，歷次美國新總統上任不會影響既有貨幣政策，預期在川普上任、詳細政策頒布之前，通膨大幅升溫機率低，根據CME FedWatch Tool 預期，至明年底聯準會降息3碼機率略高於五成。

台股2025年的整體表現，李孟霞分析，川普就職後，第1季的市場焦點需關注美國新政府的政策風險，以及聯準會的貨幣政策，預料第1季指數波動將加大；以台經院對台灣2025年經濟成長率的預測來看將呈現逐季走高，因此預期台灣加權指數有機會於第1季落底後，在企業獲利持續成長、國內資金動能充沛等因子帶動下，展現前低後高、逐步向上的態勢。

展望2025年台股企業獲利仍能維持超過15%的高速成長，其中科技族群年增幅有望達26%，為類股之最，以未來四季EPS搭配GDP及EPS年增率，以及台股長期平均本益比17倍推估，明年指數有望再創新高，而大箱型區間高低點位落差4,000點。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉表示，在總體經濟預期偏向穩健成長，通膨略降的背景環境中，川普明年對科技的政策與關稅將是左右台股的重點變數。儘管目前各政策尚未明確，但川普施政核心續深化「美國優先」，對外政策透過關稅手段作為談判籌碼，迫使製造回流美國，平衡貿易收支，內政則以友善經商吸引投資、降低賦稅帶動經濟表現，預期相關政策將影響產業供應鏈進行重塑，也是未來四年可以預期的變化與觀察重點。

郭明玉認為，半導體和AI相關產業依舊為台股投資主軸，特別是對美國而言，保持在半導體領先性具有重大戰略意義，台灣科技領域與美國是合作關係，因此台灣電子業仍有機會隨著AI和高速運算需求而增長，並藉由半導體產業的技術升級帶動相關產業供應鏈持續受益，特別是晶圓代工、高速運算和生成式AI相關個股。

郭明玉進一步分析，隨著資金回流美國投資，基礎建設升級將伴隨而至，預期智慧電網建置、大型機械、自動化、機器人相關非電產業料將受惠；另一方面看好金融監理鬆綁，貨幣政策傾向寬鬆可望有利金融業。

不過，郭明玉也提醒，雖然美國通膨已有所緩和，但明年經濟數據觀察指標首重還是通膨走勢，回顧過去通膨僵固性導致聯準會對於降息循環的啟動琢磨再三，川普明年若因為加高關稅，再度引發通膨上揚的預期，將牽動聯準會降息的幅度與步調，隨著貨幣政策的變化也增添利率的不確定性。

針對2025年科技股成長題材，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，從全球AI伺服器銷售數據可以看出整體產業趨勢的成長軌跡，根據Trandforce估計，2024年AI伺服器銷售台數約168萬台，到了2025年銷售台數將大增至215萬台，年增幅達28%之多，此外，從四大美國雲端龍頭業者的資本支出也可看出其成長性，2025年的整體資本支出總額年增25%，也讓台股明年投資預期仍圍繞在AI題材。

廖炳焜分析，全球AI龍頭輝達的GB200已於12月開始小量出貨，GB300則預計2025年下半年出貨，而輝達下世代AI晶片平台「Rubin」的HBM4記憶體也提前公開，代表輝達新一世代AI晶片將加速問世，由於Rubin平台所打造的AI晶片功能更勝一籌，有利於相關伺服器機櫃售價再提升，對於相關供應鏈不啻為一大挹注。

廖炳焜認為，受惠於AI驅動，包括矽光子、CoWoS、ASIC等熱門概念族群熱度將持續，目前市場對於矽光子的2025年成長預估皆超過25%，而高效能運算(HPC)和AI需求帶動下，包括CoWoS在內的先進封裝市場未來五年將保持兩位數的年複合增長率，預計到2028年市場規模將超過百億美元，對於相關供應鏈都將是利多支撐。

另外值得注意的，台股在質變之下，資金面亦有利股市表現，廖炳焜說明，2024年以來外資賣超台股約6700億元，但加權指數卻不斷創新高，反映出外資對台股的動向主要是受到權重配置影響，而非看壞台股；另一方面，國內資金亦相當充裕，包括自中國回流的台商及投資資金、近年台灣的超額儲蓄持續增加，根據主計處8月預估，2024年估計超過4兆元，2025年將達4.2兆元之多，續創歷史新高，再者，台股ETF規模達2.6兆元亦成為龐大內資力量。

台股已連續數年由權值股領軍，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈認為，此狀況在明年可能轉變，首先是見到第四季起不少中小型股已率先創高，預期中小型股有望在AI新一代晶片的挹注之下，相關零組件廠商能首要受惠，且由於中小型股的獲利外溢效應往往較大型股延遲，在台股企業獲利成長趨勢不變的環境下，中小型股將能受惠外溢效果帶動獲利成長加速。

除了科技股之外，杜欣霈指出，政策題材相關的製藥、重電、軍工在明年仍有望持續表現，而汽車零組件、半導體級特化、紡織製鞋、重電等也值得留意。

但由於明年存在政策變數，杜欣霈表示，2025年布局台股時須考量產業潛在關稅衝擊及轉嫁能力，例如產品銷往美國市場比重較低、企業營益率較高的企業，即使受到關稅議題影響也較輕微，而企業的成本轉嫁能力，也宜納入考量因子之一，市場必須再度學習應對川普的各種不按牌理出牌的言論。

受惠美中貿易角力、台商資金回流、ETF熱潮以及AI大趨勢，PGIM保德信基金經理人張芷菱指出，台股市值持續攀升，2024年正式晉升全球第10大市值之股市，預期隨著2025年台灣經濟成長展望逐季攀升，台股市值成長值得期待。看好台股市值動能前景，若透過市值成長股搭上台股多頭行情，表現更勝單純布局市值前50大之股票，且隨著時間拉長勝率越高。

統計2010年5月中旬至2024年9月底止資料，期間台灣加權指數上漲404%，同期台灣50指數漲幅498%，而加入市值動能之臺灣市值動能50指數，同期漲幅更是高達813%，且自2010年以來，臺灣市值動能50指數各年度報酬率普遍優於台股大盤，勝率超過86%。

張芷菱認為，台股市值已來到2.5兆美元之多，預期在AI的驅動之下，具有成長動能優勢之各產業龍頭企業，將維持成長軌道，引領台股2025年再展多頭格局。

2025年保德信投資展望。(資料來源 : 保德信投信)
2025年保德信投資展望。(資料來源 : 保德信投信)

AI 台股 美國經濟

延伸閱讀

MLB／當年王建民洋基戰友戴蒙想從政 卻因酒駕及挺川普告吹

有望解禁？川普晤執行長周受資：我內心是喜歡TikTok的

美中最後一次財政會議…川普上台後 能否持續存疑

怕了川普關稅威脅？加拿大撥款13億加元 改善邊防

相關新聞

職場病態「炮口對內的肆意批評最容易」！老鳥：做有建設而非搞破壞的人

小花策展時，同事頻頻批評，自家公司展位整體場佈設計遠不如隔壁展位的好看。

「延遲享樂」與「及時行樂」怎麼找到平衡點？ 大芥：理財像長跑除耐心也需要樂趣

以前的自己是很偏向 「延遲享樂」 的生活方式，不管是花錢買東西或是在時間的運用上，都會想著如果不是必要的消費或事情，能先暫緩的就會暫緩。

抓漏工程費用怎算？營建防水技術協進會：含工帶料為業者工資的2至4倍

一般抓漏止漏工程難以做單價分析。臺灣營建防水技術協進會提供了一個較易為一般消費者了解的計價方式…

「南機場」陽春麵+乾麵只要45元！ 她讚抗通膨佛心店家：這價格沒什麼好挑

店家賣的麵好便宜啊！賣價好像是20年的價格，陽春麵、乾麵、粿仔等都20元，我下意識也跟著排隊。

沒錢硬要？他批年輕人愛「全額貸」買車 過來人曝理財法：現金可滾錢

為了買車，許多人會選擇「貸款」。一名男網友發文，他在科技業上班，廠裡來的新員工只是大學剛畢業，卻為了買中古車「全額貸款」，即使負擔不起也要買車的做法，讓他忍不住質疑：「為什麼年輕人喜歡全額貸呢？」

鄰居為天花板漏水不惜對簿公堂 鑑定費及檢測費高達11萬、修繕費僅5萬

大樓或公寓屋內天花板漏水，往往造成樓上樓下鄰居糾紛，甚至對簿公堂。老舊房屋浴室及陽臺地面…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。