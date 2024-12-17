保德信2025年投資展望 美國股債優先、台股投資加乘

川普即將重返白宮，及聯準會降息趨勢持續，2025年全球投資機會與波動風險並存，保德信指出，雖然短期市場震盪在所難免，但市場終究將回歸基本面表現，預估全球金融市場依舊能維持多頭格局。

保德信認為，在川普政見主軸圍繞在「讓美國再次偉大」之下，投資上仍建議著重於美國資產，包括美股、美國信用債等，都相對具有投資機會，另外，與美國科技股高度連動、全球AI供應鏈完整的台股，受惠於AI與高速運算需求的成長，也應納入主要投資標的。

保德信投資長李孟霞表示，2025年全球經濟成長基本維持穩定，美國經濟明年展望仍然穩健，歐元區因為今年基期低，呈現成長的態勢，日本需要關注日央的貨幣政策及日幣的波動。以目前的經濟數據看，在整體環境穩健成長之下，給予股市多頭表現的空間。美債或投資等級債在高利率環境下，仍然是優質的收息投資工具。

李孟霞說明，市場近期的上漲，部分因為預期川普上任後對企業的減稅政策與減少企業監管，近幾年美國科技業集中發展，微軟、Google、亞馬遜、Meta等北美四大雲端服務業者表態持續擴大資本支出，可看出AI趨勢成長至2025年仍未出現趨緩。

美國就業市場仍為2025年重點觀察指標，李孟霞指出，美國就業市場趨於充分就業，雖然川普重返白宮後極可能驅趕非法移民，導致勞動力供給與就業數減少，惟聯準會持續降息有利於活絡對於利率敏感度高的房市與車市，以穩定就業市場動能。

針對明年美國通膨是否因為川普就任後的關稅政策而再起，李孟霞認為，雖然美國近期通膨改善程度出現停滯，但仍朝2%目標行進，聯準會將維持降息趨勢，只是未來降息的幅度或速度，仍要看這次利率決策會議聯準會的說法及點陣圖。根據歷史數據統計，歷次美國新總統上任不會影響既有貨幣政策，預期在川普上任、詳細政策頒布之前，通膨大幅升溫機率低，根據CME FedWatch Tool 預期，至明年底聯準會降息3碼機率略高於5成。

至於台股2025年的整體表現，李孟霞分析，川普就職後，第1季的市場焦點需關注美國新政府的政策風險，及聯準會的貨幣政策，預料第1季指數波動將加大；以台經院對台灣2025年經濟成長率的預測來看將呈現逐季走高，預期台灣加權指數有機會於第1季落底後，在企業獲利持續成長、國內資金動能充沛等因子帶動下，展現前低後高、逐步向上的態勢。