快訊

雙城論壇結束⋯華源搭機離台 統促黨熱情歡送拉布幕「期待再蒞臨」

才被烏克蘭列嫌疑人！莫斯科發生爆炸 俄羅斯核生化防禦部隊司令遭炸死

長期欺壓部屬…霸凌女王慘了！政院人事總處確認事件屬實：將依法議處

保德信2025年投資展望 美國股債優先、台股投資加乘

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

川普即將重返白宮，及聯準會降息趨勢持續，2025年全球投資機會與波動風險並存，保德信指出，雖然短期市場震盪在所難免，但市場終究將回歸基本面表現，預估全球金融市場依舊能維持多頭格局。

保德信認為，在川普政見主軸圍繞在「讓美國再次偉大」之下，投資上仍建議著重於美國資產，包括美股、美國信用債等，都相對具有投資機會，另外，與美國科技股高度連動、全球AI供應鏈完整的台股，受惠於AI與高速運算需求的成長，也應納入主要投資標的。

保德信投資長李孟霞表示，2025年全球經濟成長基本維持穩定，美國經濟明年展望仍然穩健，歐元區因為今年基期低，呈現成長的態勢，日本需要關注日央的貨幣政策及日幣的波動。以目前的經濟數據看，在整體環境穩健成長之下，給予股市多頭表現的空間。美債或投資等級債在高利率環境下，仍然是優質的收息投資工具。

李孟霞說明，市場近期的上漲，部分因為預期川普上任後對企業的減稅政策與減少企業監管，近幾年美國科技業集中發展，微軟、Google、亞馬遜、Meta等北美四大雲端服務業者表態持續擴大資本支出，可看出AI趨勢成長至2025年仍未出現趨緩。

美國就業市場仍為2025年重點觀察指標，李孟霞指出，美國就業市場趨於充分就業，雖然川普重返白宮後極可能驅趕非法移民，導致勞動力供給與就業數減少，惟聯準會持續降息有利於活絡對於利率敏感度高的房市與車市，以穩定就業市場動能。

針對明年美國通膨是否因為川普就任後的關稅政策而再起，李孟霞認為，雖然美國近期通膨改善程度出現停滯，但仍朝2%目標行進，聯準會將維持降息趨勢，只是未來降息的幅度或速度，仍要看這次利率決策會議聯準會的說法及點陣圖。根據歷史數據統計，歷次美國新總統上任不會影響既有貨幣政策，預期在川普上任、詳細政策頒布之前，通膨大幅升溫機率低，根據CME FedWatch Tool 預期，至明年底聯準會降息3碼機率略高於5成。

至於台股2025年的整體表現，李孟霞分析，川普就職後，第1季的市場焦點需關注美國新政府的政策風險，及聯準會的貨幣政策，預料第1季指數波動將加大；以台經院對台灣2025年經濟成長率的預測來看將呈現逐季走高，預期台灣加權指數有機會於第1季落底後，在企業獲利持續成長、國內資金動能充沛等因子帶動下，展現前低後高、逐步向上的態勢。

川普 美國經濟

延伸閱讀

有望解禁？川普晤執行長周受資：我內心是喜歡TikTok的

美中最後一次財政會議…川普上台後 能否持續存疑

怕了川普關稅威脅？加拿大撥款13億加元 改善邊防

不論川普喜不喜歡 華爾街預測美元明年仍會繼續漲勢

相關新聞

職場病態「炮口對內的肆意批評最容易」！老鳥：做有建設而非搞破壞的人

小花策展時，同事頻頻批評，自家公司展位整體場佈設計遠不如隔壁展位的好看。

「延遲享樂」與「及時行樂」怎麼找到平衡點？ 大芥：理財像長跑除耐心也需要樂趣

以前的自己是很偏向 「延遲享樂」 的生活方式，不管是花錢買東西或是在時間的運用上，都會想著如果不是必要的消費或事情，能先暫緩的就會暫緩。

抓漏工程費用怎算？營建防水技術協進會：含工帶料為業者工資的2至4倍

一般抓漏止漏工程難以做單價分析。臺灣營建防水技術協進會提供了一個較易為一般消費者了解的計價方式…

「南機場」陽春麵+乾麵只要45元！ 她讚抗通膨佛心店家：這價格沒什麼好挑

店家賣的麵好便宜啊！賣價好像是20年的價格，陽春麵、乾麵、粿仔等都20元，我下意識也跟著排隊。

沒錢硬要？他批年輕人愛「全額貸」買車 過來人曝理財法：現金可滾錢

為了買車，許多人會選擇「貸款」。一名男網友發文，他在科技業上班，廠裡來的新員工只是大學剛畢業，卻為了買中古車「全額貸款」，即使負擔不起也要買車的做法，讓他忍不住質疑：「為什麼年輕人喜歡全額貸呢？」

鄰居為天花板漏水不惜對簿公堂 鑑定費及檢測費高達11萬、修繕費僅5萬

大樓或公寓屋內天花板漏水，往往造成樓上樓下鄰居糾紛，甚至對簿公堂。老舊房屋浴室及陽臺地面…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。