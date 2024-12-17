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職場病態「炮口對內的肆意批評最容易」！老鳥：做有建設而非搞破壞的人

聯合新聞網／ 菲女狼
職場示意圖／Ingimage。
職場示意圖／Ingimage。

小花策展時，同事頻頻批評，自家公司展位整體場佈設計遠不如隔壁展位的好看。

飽受壓力的小花特地在展覽的空檔，到隔壁攤位觀摩，看看有哪些地方可以師法。

沒想到隔壁攤位的負責人，一眼就看出小花是隔壁競爭品牌的人，特地從接待櫃檯走了出來，跟小花來個正面交鋒。

「你是隔壁攤位的吧？」對方開門見山地問。

眼看刺探軍情的行為被抓個正著了，小花也只好承認。

正在小花倍感尷尬之際，對方開口說：「我正想拜訪你們，我覺得你們的攤位設計簡約大氣有質感，不曉得方不方便告知是哪間設計公司操刀的？我下次也想找他們來提案。」

這是常見的職場百態。

肆意批評最是容易，尤其把炮口對內時。

有時，也許不是他人不夠好，而是批評者自己少了鑑賞能力。

建設很難，破壞卻很簡單，只要三言兩語就行。

讓我們做個有建設而非搞破壞的人。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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