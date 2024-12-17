「延遲享樂」與「及時行樂」怎麼找到平衡點？ 大芥：理財像長跑除耐心也需要樂趣
嗨，大家好！來跟大家聊聊「延遲享樂」與「及時行樂」這兩種生活態度。
這兩種態度其實也反應了每個人在財務跟生活上的價值觀，也分別有各自的優勢與挑戰，大芥就來分享自己這幾年來想法的轉變，以及如何在兩者間取得平衡，繼續看下去吧！
以前的自己：延遲享樂 > 及時行樂
以前的自己是很偏向 「延遲享樂」 的生活方式，不管是花錢買東西或是在時間的運用上，都會想著如果不是必要的消費或事情，能先暫緩的就會暫緩。
總是在替未來做打算，但同時也忽略了有些事情是在特定的人生階段才能體驗到，錯過了就很難再重現。
現在怎麼取得平衡
「能替未來的自己著想」的事情就「延遲享樂」，比如說：
1.為了打造理想的生活空間，制定理財目標與計畫
2.為了自我提升，把時間優先花在可以「累積」的事上
「能為自己增添幸福感」的事情就「及時行樂」，像是：
1.可以創造體驗跟回憶的旅遊、與家人朋友間的相聚
2.適度的犒賞自己、買想要的東西
當有明確的界線或情境時就好好活在當下，像是出去玩時就認真用力玩，不要煩心其他事情...
延遲享樂vs.及時行樂
延遲享樂：能夠克制當下欲望，替未來更大的回報做準備的心態
優勢：幫助長期累積財富、減少不必要的消費、提高對金錢的控制力
挑戰：周遭環境的誘惑、影響生活的滿足感
及時行樂：強調活在當下，珍惜現在的快樂和享受，包含消費、旅遊等生活面向
優勢：增加生活滿意度、不會過度焦慮未來、創造回憶
挑戰：可能面臨財務風險、忽略未來的規劃
及時行樂也要做好財務規劃
設立明確的財務目標：替未來的自己著想
理性消費：判斷是想要還是需要，避免衝動購物
設定財務預算：穩健執行儲蓄、投資計畫
定期檢視財務狀況：定期檢視財務狀況
結語
1.延遲享樂與及時行樂的生活方式並非二擇一的選擇題，應該要根據情況有不同比重、訂定屬於自己的準則。
2.在投資理財方面延遲享樂，也是長期思維的體現，不賺短期的小錢，而是賺長期的大錢。
3.理想狀態應是在享受快樂的同時，也做好財務規劃，從中找到平衡點，生活才會充實又穩定！
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